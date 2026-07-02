Gorący letni spacer prof. Karskiego! Polityk nie mógł się powstrzymać i zrobił to na ulicy! [ZDJĘCIA]

Letnie łasuchowanie

Cały rok czekaliśmy na polskie, letnie owoce, więc nic dziwnego, że gdy tylko pojawiają się na straganach, zajadamy się nimi z ogromnym apetytem. Podobnemu łasuchowaniu nie potrafią oprzeć się nawet najważniejsze osoby w państwie! Na jednym z lokalnych bazarków w oko naszego fotoreportera wpadła znajoma postać, która z dużym zaangażowaniem wybierała najwspanialsze okazy z kobiałek.

Okazało się, że to dawno niewidziany polityk PiS oraz ceniony wykładowca akademicki, prof. Karol Karski (60 l.)! Były europoseł ewidentnie miał tego dnia wielką ochotę na witaminową bombę. Trzeba przyznać, że profesor nie ograniczał się do skromnych zakupów. W jego foliowej torbie wylądowały nie tylko dorodne, pachnące maliny, ale również soczyste, dojrzałe truskawki.

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Młodzieńcza niecierpliwość polityka

W luźnym, prywatnym ubraniu – sportowym niebieskim t-shircie i przeciwsłonecznych okularach – byłego posła PiS było naprawdę trudno rozpoznać na ulicy. Wtopił się w tłum zwykłych warszawiaków szukających ochłody i letnich smaków. Wytrawne oko fotoreportera „Super Expressu” szybko jednak dostrzegło charakterystycznego polityka.

Co ciekawe, prof. Karski wykazał się iście młodzieńczą niecierpliwością. Głód na letnie przysmaki był tak silny, że polityk nie zamierzał czekać z jedzeniem do powrotu do domu! Zaraz po odejściu od stoiska, spacerując leniwie w pełnym słońcu, zaczął zajadać owoce prosto z torby, bez wcześniejszego mycia. Co chwila jego ręka nurkowała w plastiku, by wyłowić kolejną słodką truskawkę czy malinę.

Cóż, trudno się dziwić profesorowi – sezon na te polskie specjały jest wyjątkowo krótki, a w upalne dni smakują one po prostu najlepiej. Życzymy smacznego i samych udanych letnich spacerów!

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