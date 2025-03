Gwiazdor Hollywood dostanie polskie obywatelstwo! Wręczy mu je sam Andrzej Duda

Syn Karola Nawrockiego chciał wejść do wielkiej polityki. 21-latek to dziennikarz

Oscary 2025 zostały już rozdane (ZOBACZ: Oscary 2025 - zwycięzcy. Kto otrzymał statuetkę? Pełna lista)! Gala Oscarów 2025, która odbyła się w nocy z 2 na 3 marca w Dolby Theatre w Hollywood, jak co roku przyciągnęła uwagę nie tylko ze względu na filmowe wyróżnienia, ale także za sprawą olśniewających kreacji gwiazd na czerwonym dywanie (WIĘCEJ: Oscary 2025. Kreacje gwiazd na czerwonym dywanie. Kto wyglądał najlepiej? Dużo zdjęć).

W tym samym czasie w USA przebywa Andrzej Duda. W niedzielę wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii w Copernicus Center w Chicago. Prezydent podczas wystąpienia podkreślił, że „jest za co dziękować” Polakom i osobom polskiego pochodzenia w USA. - Prezydent USA wyszedł wtedy i powiedział, że jest wdzięczny Polakom, bo zagłosowało na niego 85 proc. z nich – wspominał niedane wystąpienie Donalda Trumpa, nagrodzony głośnymi brawami. - To znaczy, że zaczęto się z państwem liczyć – powiedział podkreślając, że to przedstawiciele Polonii pomogli w przyjęciu Polski do NATO w 1999 roku, a także „wyrwaniu się zza żelaznej kurtyny” w 1989 roku. Prezydent podkreślił, że „zawsze ważne było to, żebyście tu, w największym mocarstwie, gdzie w wielu przypadkach decyduje się o losach świata (…) liczyli się, żeby liczono się z waszymi głosami, waszymi oczekiwaniami i waszymi żądaniami. - I to się dzieje – podkreślił.

Zobacz: To wyróżnienie Oscarem wybitnie spodobało się Radosławowi Sikorskiemu. Nocny wpis ministra

W trakcie swojej wizyty w USA Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia aktu nadania obywatelstwa RP wielkiej gwieździe znanej z Hollywood. Jesse Eisenberg amerykański aktor, reżyser i dramaturg, urodzony 5 października 1983 roku w Nowym Jorku. Wyróżniony dorastał w Queens, w rodzinie o żydowskich korzeniach z Polski i Ukrainy. Jego matka, Amy, pracowała jako klaun na przyjęciach dla dzieci, a ojciec, Barry, był kierowcą taksówki, później pracował w szpitalu, a następnie został wykładowcą socjologii. Ma dwie siostry: Hallie Kate, byłą aktorkę dziecięcą znaną jako “dziewczyna z reklam Pepsi”, oraz Kerri. Uczęszczał do szkół w East Brunswick w New Jersey, a następnie studiował antropologię w The New School w Greenwich Village w Nowym Jorku.

Jego pierwszą główną rolą filmową była postać w “Roger Dodger” (2002). W 2009 roku zagrał w komedii “Adventureland” oraz w horrorze komediowym “Zombieland”, które przyniosły mu uznanie krytyków. Jednak to rola Marka Zuckerberga w filmie “The Social Network” (2010) przyniosła mu międzynarodową sławę oraz nominacje do Oscara i Złotego Globu dla najlepszego aktora. Wystąpił również w wielkim hicie “Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” (2016), gdzie wcielił się w rolę Lexa Luthora.

Sprawdź: Wzruszona Marta Kaczyńska zwróciła się do Marty Nawrockiej. Piękne słowa

W 2024 roku Eisenberg zadebiutował jako reżyser filmem “A Real Pain” ("Prawdziwy ból", w którym również zagrał. Film opowiada o dwóch kuzynach żydowskiego pochodzenia, którzy podróżują do Polski, aby zgłębić swoje korzenie. Produkcja spotkała się z pozytywnym odbiorem i była prezentowana m.in. na Sundance Film Festival. Produkcja Eisenberga zyskała też dwie nominacje do Oscara: za scenariusz i rolę drugoplanową. Ostatecznie wyróżnienie zdobył w drugiej z tych kategorii, gdzie wyróżniono Kierana Culkina.

Eisenberg jest żonaty z Anną Strout, z którą ma syna o imieniu Banner, urodzonego w 2017 roku. Rodzina mieszka w Bloomington w stanie Indiana, gdzie aktor ceni sobie stabilność i spokój z dala od zgiełku Hollywood.

Autor:

Sonda Czy prezydent Andrzej Duda rzeczywiście wycofa się z polityki? Tak, chce zakończyć swoją działalność polityczną po prezydenturze. Nie, będzie wspierał PiS w nadchodzącej kampanii wyborczej. Nie mam zdania na ten temat.