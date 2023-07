Seria pytań do Morawieckiego. Q&A z premierem

Mateusz Morawiecki podczas serii pytań na Facebooku został zapytany m.in. o to, gdzie są pieniądze z KPO. - Gdzie pieniążki z KPO? No, to pytanie do różnych szantażystów, zwłaszcza chyba ze strony naszej opozycji, która głosowała za sankcjami wobec Polski. To pytanie również do Komisji to tak na twardo odpowiedź - odparł. - A bardziej na miękko, to jest cały czas ogromna szansa, że jeżeli będzie decyzja Trybunału Konstytucyjnego, to według zapewnień, które mamy z Komisji Europejskiej, te pieniądze w najbliższym czasie do Polski trafią - dodał szef rządu.

Premier został też zapytany, czy rząd zgadza się na utrzymanie przywilejów przyznanych Ukraińcom, "zwłaszcza tym, którzy jeżdżą Porsche". - Żadnych przywilejów Ukraińcy nie mają względem Polaków. Absolutnie żadnych. Wręcz przeciwnie, w wielu miejscach nadal nie mają takich możliwości i nie będą mieli, bo nie są obywatelami polskimi - oświadczył premier. - Jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, aby przyglądać się również kryteriom dochodowym. I tym, których stać na więcej, oczywiście powodować, aby nie przysługiwały różne socjalne udogodnienia czy dodatki socjalne - dodał.

W czasie serii pytań padły też te dotyczące emerytur stażowych i 800 plus. Jedna z osób zapytała, czy będą zmiany kryteriów dla 800 plus? Na co premier odparł: - Jestem osobiście zwolennikiem kryterium dochodowego. Jestem jednak przekonywany np. przez minister Maląg, że brak kryteriów działa na korzyść prostoty tego programu. Na razie nie wprowadzamy żadnych kryteriów i dotyczy to także 800 plus - powiedział.

Padło zabawne pytanie. Morawiecki odpowiedział

Jedno z pytań, które zostało zadane w czasie Q&A dotyczyło... nos premiera. To pytanie Morawiecki przyjął z rozbawieniem: - "Jak pan to robi, że nie rośnie panu nos?", odczytał pytanie, po czym się zaśmiał i dodał: - Muszę powiedzieć, że polityk musi mieć do siebie dystans, ja go na pewno mam. Cieszę się z tych różnych przeróbek w photoshopach i różnych propozycji, które oglądam, śmieję się z nich. To doradzam wszystkim. Ponieważ humor jest dobrym antydepresantem, humor pozwala odstresować wiele sytuacji i ja tak mam.