i Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS

Panowie muszą to przeczytać

Jak zadowolić kobietę w łóżku? Feministka wskazuje cztery warunki. Faceci będą w szoku!

likp 19:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

O tym, jak sprawić, by kobieta miała satysfakcjonujące życie seksualne, powstały miliony poradników. Mężczyźni próbują różnych sposobów - nie zawsze z dobrym skutkiem. Słynna polska feministka Maja Staśko wskazała cztery warunki, które mają doprowadzić do tego, że kobieta będzie w łóżku zadowolona. Faceci będą w szoku, gdy to przeczytają. Wygląda bowiem na to, że rozmiar nie ma znaczenia!