Jaka naprawdę jest Agata Duda? Pracownicy Pałacu ujawniają

- Agata i Andrzej to jest małżeństwo z długim stażem, które się dotarło. Wiedzą, co mogą, a na co sobie nie mogą wzajemnie pozwolić. Jeśli jedna osoba jest dość choleryczna, a druga bardzo uparta, to w ich relacji będzie iskrzyć. Pani prezydentowa ma bardzo silny charakter. Bardzo. Jak sobie pani Agata coś umyśliła, to było bardzo trudno to zmienić. Wręcz przeciwnie: wszystko się musiało zmienić, tylko nie to, co sobie umyśliła pani Agata. Jest naprawdę bardzo trudna we współpracy - ujawnił współpracownik z bliskiego otoczenia pary prezydenckiej.