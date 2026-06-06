Jest nowy sondaż o Marcie Nawrockiej. Pierwsza dama może się uśmiechnąć!

Agencja SW Research, na zlecenie tygodnika "Wprost", przeprowadziła sondaż, w którym zapytano Polaków o ich ocenę działalności Marty Nawrockiej jako pierwszej damy. Wyniki wskazują, że blisko połowa respondentów (48%) wyraża pozytywne zdanie na jej temat, przy czym 18,7% ocenia ją "zdecydowanie dobrze", a 29,2% "raczej dobrze". Krytyczne stanowisko zajmuje około jedna czwarta badanych (25,6%), w tym 9,3% ocenia ją "zdecydowanie źle", a 16,3% "raczej źle". Znacząca grupa, bo aż 26,5%, nie miała wyrobionej opinii.

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Analizując szczegółowe dane, zauważalny jest brak znaczących różnic w ocenie ze względu na płeć (48% kobiet i 47,9% mężczyzn ocenia ją pozytywnie). Największe poparcie (57,9%) pierwsza dama zyskała wśród najmłodszych ankietowanych, czyli osób poniżej 24. roku życia. Z kolei najniższe notowania, choć nadal z przewagą pozytywnych opinii (43,6% wobec 29% negatywnych), odnotowano w grupie osób powyżej 50. roku życia. W kwestii wykształcenia, Marta Nawrocka jest najlepiej oceniana przez osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (50,2% pozytywnych opinii). Najwięcej negatywnych ocen (31,8%) pochodzi natomiast od respondentów z wykształceniem podstawowym.

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Miejsce zamieszkania również wpływa na percepcję pierwszej damy. Najwyższe uznanie (55,7%) wyrażają mieszkańcy wsi. W miastach liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców odsetek pozytywnych opinii spada do 40,3%. Najwięcej krytycznych głosów (29,8%) odnotowano w miastach o populacji od 20 do 99 tys., a także w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców (29,2%).

Badanie to zostało przeprowadzone online w dniach 2-3 czerwca 2026 roku przez SW Research na panelu internetowym, obejmując 837 wywiadów z reprezentatywną próbą dorosłych Polek i Polaków.

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QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie