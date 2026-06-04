Nawroccy w procesji Bożego Ciała. Uśmiechy, serdeczne rozmowy i czujna ochrona SOP

Karol Nawrocki wziął udział w procesji Bożego Ciała, uczestnicząc w uroczystościach od porannej mszy.

Nad bezpieczeństwem prezydenta czuwała Służba Ochrony Państwa, ale wydarzenie przebiegało w swobodnej, rodzinnej atmosferze.

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich, obchodzone procesjami ulicami miast i wsi.

Prezydent z rodziną w Gdańsku

Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godzinie 9:30 od uroczystej mszy świętej w kościele pw. Chrystusa Króla. Po nabożeństwie wierni ruszyli w barwnym i rozśpiewanym pochodzie. Choć nad bezpieczeństwem głowy państwa czuwali funkcjonariusze SOP, atmosfera spotkania była niezwykle luźna, swobodna i pełna wzajemnej życzliwości. Prezydent chętnie skracał dystans i rozmawiał z uczestnikami procesji. Z jego twarzy nie schodził szeroki uśmiech, a wolne tempo procesji sprzyjało osobistym rozmowom z osobami, które chciały z nim zamienić choć kilka słów.

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Rodzina Nawrockich od lat podkreśla swoje przywiązanie do tradycji i wiary. Prezydent wraz z żoną i dziećmi regularnie uczestniczą w najważniejszych świętach kościelnych, a Boże Ciało zajmuje w ich kalendarzu szczególne miejsce. T

Tradycja Bożego Ciała

To uroczystość upamiętniająca obecność Chrystusa w Eucharystii, obchodzona procesjami ulicami miast i wsi. Dla wielu rodzin, w tym dla Nawrockich, to nie tylko religijny obowiązek, lecz także okazja do wspólnego, publicznego wyznania wiary i podtrzymywania wielopokoleniowej tradycji.

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