Nawroccy w procesji Bożego Ciała. Uśmiechy, serdeczne rozmowy i czujna ochrona SOP

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-06-04 14:16

Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała w Gdańsku miała serdeczny i rodzinny charakter. W tradycyjnej procesji ulicami miasta wziął udział prezydent Karol Nawrocki (43 l.), któremu towarzyszyli najbliżsi: żona Marta (40 l.) oraz dzieci – Daniel (23 l.), Antoni (16 l.) i Kasia (8 l.). Udział tak szczególnych gości wymagał nadzoru ze strony licznych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

  • Karol Nawrocki wziął udział w procesji Bożego Ciała, uczestnicząc w uroczystościach od porannej mszy.
  • Nad bezpieczeństwem prezydenta czuwała Służba Ochrony Państwa, ale wydarzenie przebiegało w swobodnej, rodzinnej atmosferze.
  • Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich, obchodzone procesjami ulicami miast i wsi.

Prezydent z rodziną w Gdańsku

Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godzinie 9:30 od uroczystej mszy świętej w kościele pw. Chrystusa Króla. Po nabożeństwie wierni ruszyli w barwnym i rozśpiewanym pochodzie. Choć nad bezpieczeństwem głowy państwa czuwali funkcjonariusze SOP, atmosfera spotkania była niezwykle luźna, swobodna i pełna wzajemnej życzliwości. Prezydent chętnie skracał dystans i rozmawiał z uczestnikami procesji. Z jego twarzy nie schodził szeroki uśmiech, a wolne tempo procesji sprzyjało osobistym rozmowom z osobami, które chciały z nim zamienić choć kilka słów. 

Bronisław Komorowski świętuje urodziny! Niemal całe życie miał jedną wielką pasję

Rodzina Nawrockich od lat podkreśla swoje przywiązanie do tradycji i wiary. Prezydent wraz z żoną i dziećmi regularnie uczestniczą w najważniejszych świętach kościelnych, a Boże Ciało zajmuje w ich kalendarzu szczególne miejsce. T

Tradycja Bożego Ciała

To uroczystość upamiętniająca obecność Chrystusa w Eucharystii, obchodzona procesjami ulicami miast i wsi. Dla wielu rodzin, w tym dla Nawrockich, to nie tylko religijny obowiązek, lecz także okazja do wspólnego, publicznego wyznania wiary i podtrzymywania wielopokoleniowej tradycji.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Galeria zdjęć 10
PROF. DUDEK I BRUTALNA PRAWDA O SOJUSZU POLSKI Z USA! "JESTEŚMY UZALEŻNIENI I NIESUWERENNI!"
Sonda
Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOŻE CIAŁO
KAROL NAWROCKI