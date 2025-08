Kaczyński z bandażem na ręku w Sejmie! Z unieruchomionym palcem oklaskuje Nawrockiego

W Sejmie odbywają się uroczystość związane z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta. W sali plenarnej zebrali się posłowie, senatorowie, ministrowie z szefem rządu na czele. Nie zabrakło też Jarosława Kaczyńskiego. To co zwraca uwagę to ręka prezesa PiS. Otóż najwyraźniej Kaczyński doznał urazu prawej ręki! Na jego dłoni widać bandaż.