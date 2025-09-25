Karol Nawrocki zdradził, jak z prezydenturą radzą sobie jego dzieci. Przeurocze, co mówi do niego córeczka Kasia!

Prezydent RP Karol Nawrocki może się pochwalić sporą, szczęśliwą rodziną. Razem z żoną Martą Nawrocką wychowuje 7-letnią córkę Kasię i 15-letniego syna Antka. Ponadto mają dorosłego, 22-letniego syna Daniela, który obecnie robi karierę w mediach. Objęcie urzędu głowy państwa przez ich ojca i przeprowadzka z Gdańska do Warszawy bez wątpienia była dla nich wielkim przeżyciem. W rozmowie z "Super Expressem" prezydent Nawrocki zdradził, jak jego pociechy radzą sobie w nowej sytuacji.

Karol Nawrocki o swoich dzieciach

Już od początku kampanii wyborczej Karol Nawrocki mógł liczyć na wsparcie swoich najbliższych. Żona Marta przy każdej okazji pokazywała się z ówczesnym kandydatem na prezydenta, wielokrotnie towarzyszyły mu także dzieci. Najmłodsza pociecha pierwszej pary, Kasia, zrobiła prawdziwą furorę podczas wieczoru wyborczego, gdy z entuzjazmem i ciekawością chłonęła wydarzenia dookoła. Dzięki swojej beztrosce połączonej z nieodpartym urokiem podbiła serca Polaków, którzy dopingują dziewczynkę na każdym kroku.

Karol Nawrocki o dzieciach

Nie da się ukryć, że cała rodzina ma za sobą wyjątkowo intensywny czas pełny wytężonej pracy, ale też wielu zmian. W końcu Karol Nawrocki objął najważniejszy urząd w państwie, wraz z bliskimi przeprowadził się z mieszkania w Gdańsku do warszawskiego Belwederu, a ich codzienna rutyna wywróciła się do góry nogami. Redaktor naczelny "Super Expressu" Grzegorz Zasępa w wywiadzie spytał prezydenta, jak jego dzieci radzą sobie z ostatnimi wydarzeniami. Jak dzieci odnalazły się rzeczywistości, w której tata jest prezydentem, a mama pierwszą damą.

Ich życie zmieniło się diametralnie, ale zachowują dziecięcą i młodzieńczą radość. Najstarszy syn, Daniel jest aktywny publicznie. Antek, średni syn, dobrze odnalazł się w nowej roli. A Kasia, ze swoją słodkością siedmiolatki, nie żyje kwestiami politycznymi, skupia się na swoich sprawach i często mówi: „Nie jesteś dla mnie prezydentem, tylko moim tatusiem”- zdradził Karol Nawrocki w rozmowie z "Super Expressem".

Jak widać, Kasia Nawrocka nie przestaje być uroczym dzieckiem nawet z dala od kamer. Dla niej Karol Nawrocki pozostał przede wszystkim ukochanym tatą i zdaje się nie przejmować licznymi zmianami. Nic dziwnego, w końcu w życiu 7-latki niedawno miało miejsce nie lada wydarzenie - we wrześniu poszła do pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

