Kasia Tusk nie pracuje w wymarzonym zawodzie. Musiała podjąć trudna decyzję

- Musiałam być szczera sama ze sobą. Psychoterapeuta to taka osoba, która musi być lustrem dla klienta, nie może wzbudzać żadnych emocji. A już na pewno nie powinien być Kasią Tusk, która pisze blogaska. Wtedy jeszcze nie było mody na coaching czy tego rodzaju rzeczy, w które ja chyba nie do końca chciałabym pójść. Wiedziałam, że ja nie będą taką osobą w tym zawodzie, jaką chciałabym być. Oczywiście, nikt mi nie zabroni, ale czy to będzie według mnie ok? Już wiedziałam, że nie - wyznała.