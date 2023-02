i Autor: Kurnikowski/AKPA Kasia Tusk

Mało kto wiedział!

Kasia Tusk walczy z poważnym problemem! Chodzi o jej zdrowie

Kasia Tusk bez wątpienia spędza dużo czasu w sieci. Ne tylko dużo publikuje we własnych profilach na mediach społecznościowych, dokumentuje swoje życie na nagraniach czy zdjęciach i śledzi najnowsze trendy, ale też pracuje i komunikuje się ze współpracownikami. Jak się okazuje, to doprowadziło do problemu, z którym postanowiła walczyć!