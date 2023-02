Krzysztof Bosak ma gigantyczny problem z robakami! Dręczyły go cały weekend

Kolęda 2023. Niespodzianki w domach parafian

Kolęda 2023 budzi duże emocje. Chodzących po domach księży spotkają różne - niekoniecznie sympatyczne - sytuacje. Nie wszyscy ludzie pozytywnie reagują na wizyty duszpasterskie. Zdarza się, że po kolędzie idzie sam biskup. Tak było np. w Bydgoszczy, gdzie bp Krzysztof Włodarczyk osobiście odwiedzał parafian, a wiernym oczy wyszły z orbit. Czasem w trakcie wizyt duszpasterskich księży spotykają niespodzianki, które podtrzymują ich na duchu. Ks. Tomasz Białoń opisał swoją historię - odwiedził niewierzącego, który na koniec spotkania poprosił o modlitwę. Tak przyjemnej atmosfery nie było zapewne u pani Grażynki, która opisała swoje spotkanie z księdzem po kolędzie na Twitterze. Musiało być bardzo niezręcznie.

Pani Grażynka po kolędzie: Ksiądz uciekł

Pani znana w sieci jako Grażynka Kowalska raczej nie zalicza się do miłośników polskiego Kościoła. Mimo to - jak relacjonuje - zdecydowała się otworzyć drzwi kapłanowi. - Wpuściłam księdza po kolędzie i zadałam parę pytań - niewygodnych pytań o dzieci, ziemie i Rydzyka… uciekł - napisała pani Grażynka, dodając do postu charakterystyczny uśmieszek. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy, utrzymanych raczej w żartobliwym tonie. "Kopertę zdążył wziąć?", "Dobrze, że egzorcyzmów nie zaczął odprawiać" - pisali użytkownicy Twittera.

Wpuściłam księdza po kolędzie, i zadałam pare pytań niewygodnych pytań o dzieci, ziemie i rydzyka… uciekł :)— Grażynka Kowalska (@GrazynkaKowal) February 5, 2023