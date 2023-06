Krzysztof Bosak świętuje 41. urodziny! Nie do wiary, jak wyglądał lata temu

Poszła na piwo z Mentzenem. Teraz zdradza, co się na nim dzieje

Krzysztof Bosak dziś prezentuje nienaganną elegancje: zawsze jest w garniturze, a ułożone brązowe włosy, niegdyś krótkie i często w nieładzie, to jego znak rozpoznawczy. Jednak nie tylko jego wygląd zmienił się na przestrzeni lat – różnicę widać przede wszystkim w pewności siebie w czasie wystąpień publicznych i charyzmie. Widać, że polityk nabył wprawy, a teraz doskonale sobie radzi przed kamerami!

Krzysztof Bosak przyszedł na świat w Zielonej Górze jako syn nauczycielki Anny i Ryszarda, prowadzącego przedsiębiorstwo poligraficzne. Ma także brata Marka. W młodości trenował akrobatykę sportową i windsurfing. Był także instruktorem żeglarstwa i działaczem Związku Harcerstwa Polskiego. Choć Krzysztof Bosak rozpoczynał kilka kierunków studiów, takich jak filozofia, ekonomia żadnego nie ukończył.

W 2000 roku wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej, a pięć lat później został jej prezesem, a funkcję tę pełnił do końca 2006 roku. W 2001 roku zaś wstąpił do Ligi Polskich Rodzin, gdzie pracował jako asystent Macieja Giertycha. W 2005 roku zdobył mandat poselski z ramienia tej partii. Odszedł z partii w 2008 roku, tymczasowo rezygnując z polityki.

Wystąpił w VI edycji „Tańca z gwiazdami” na antenie TVN, był także członkiem Rady Programowej TVP, a przez pewien czas pełnił funkcję jej wiceprezesa.

W 2019 roku został jednym z liderów Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy oraz jednym z liderów federacyjnej partii pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość. W 2020 roku startował w wyborach prezydenckich, zdobywając 1 317 380 głosów (6,78%), przegrywając w pierwszej turze. W 2022 roku został przewodniczącym koła poselskiego Konfederacji, później współprzewodniczącym prezesem Nowej Nadziei wraz ze Sławomirem Mentzenem. W maju 2023 roku został prezesem Ruchu Narodowego, zastępując Roberta Winnickiego.

Obecnie Krzysztof Bosak jest mężem Kariny Walinowicz, którą poślubił w lutym 2020 roku. Doczekali się dwóch synków: trzyletniego Artura i rocznego Daniela.

