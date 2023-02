Kupiła koszulę ze sklepu Kasi Tusk za 450 zł. Wystawiła krótką opinię

Kasia Tusk od lat stawia na proste i eleganckie stroje. Zawsze podkreśla, że klasyka jest najlepsza. Duży nacisk kładzie także na jakość ubrań. Córka Donalda Tuska od dawna hołduje zasadzie, że nie liczy się jakość, ale właśnie jakość ubrań. Doradza, jakie elementy garderoby powinny się znaleźć w damskich szafach, by móc stworzyć kilkanaście stylizacji idealnych na różne okazje. Jednym z takich ciuchów jest biała koszula, która sprawdzi się zarówno do jeansów, jaki i pod marynarkę i wyjściowych spodni. To doskonała baza do wielu różnych propozycji. Na swoim profilu na Instagramie Kasia Tusk pokazała zdjęcie właśnie z koszulą własnej marki, za którą trzeba zapłacić 449 zł. - Biała koszula z perfekcyjnie odszytym kołnierzykiem to specjalność MLE– napisała blogerka w poście. Jedna z internautek skorzystała z okazji, by zrecenzować produkt. Wystarczyły jej zaledwie dwa słowa. - Już mam koszulę i jest sztosem – napisała w komentarzu. Jak widać, Kasia Tusk dba, by jej ubrania spełniały wymagania klientek zarówno jeśli chodzi o estetykę, ale także i jakość ubrań.

