Kuzyn Kaczyńskiego pokazał swoje dzieła w Parlamencie Europejskim. Była premier wśród gości wystawy

Piotr Margielewski
Źródło PAP
2026-04-29 13:29

Jan Maria Tomaszewski to człowiek wielu talentów. Brat cioteczny prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, podobnie jak swój ojciec Stanisław Władysław, ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych, nie może więc dziwić, że malarstwo jest jednym z nich. W środę, 28 kwietnia 2026 roku, jego obrazy i grafiki zostały zaprezentowane w nader ekskluzywnym miejscu, a mianowicie gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wśród licznych gości wystawy, której kuratorem był europoseł Adam Bielan, nie zabrakło m.in. byłej premier Beaty Szydło. Zobaczcie zdjęcia i prace Jana Marii Tomaszewskiego.

Galeria zdjęć 18
Jarosław Kaczyński i Jan Maria Tomaszewski, związani ze sobą niezwykle silną i długoletnią relacją, od grudnia bieżącego roku dzielą wspólne gospodarstwo domowe. Ich współzamieszkiwanie jest wynikiem konieczności, podyktowanej rozpoczęciem kompleksowego remontu w bezpośrednim sąsiedztwie prezesa Prawa i Sprawiedliwości (WIĘCEJ: Nowe wieści od kuzyna prezesa PiS: Do końca roku Jarek będzie mieszkał u mnie).

Warto podkreślić, że Jan Maria Tomaszewski od wielu lat aktywnie i z powodzeniem rozwija swoją twórczość artystyczną, ugruntowując swoją pozycję jako ceniony malarz i grafik. W związku z powyższym nie może dziwić specjalnie fakt, że przy pomocy europosła Adama Bielana, który został kuratorem wystawy, zaprezentował on swoje pracy w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. - Należy do malarzy, dla których obraz nie jest ilustracją rzeczywistości, lecz medytacją nad losem człowieka – zapowiadano w folderze zachęcającym do odwiedzin tejże. Dodawano przy tym, że ekspozycja będzie prezentować zarówno jego prace figuratywne, jak i bardziej symboliczne kompozycje. - Prezentowane obrazy niosą ze sobą bogate znaczenia i symboliczne narracje. Każde z dzieł można odczytywać na wiele sposobów – jako osobistą opowieść artysty, refleksję nad współczesnością lub zaproszenie do własnej interpretacji - dodawał w zapowiedzi Adam Bielan.

W środę 28 kwietnia 2026 roku ekspozycja prac Jana Marii Tomaszewskiego została oficjalnie otwarta. - Kultura to jest coś, co powinno łączyć Europę niezależnie od podziałów politycznych - mówił kurator.  Sam autor powiedział, że nie lubi mówić o swoich obrazach, bo one powinny mówić same za siebie. - Te obrazy nie mają nawet tytułu, bo tytuł też coś sugeruje, a ja tego nie chce. Chcę, żebyście sami państwo wiedzieli, co to dla was znaczy - zwrócił się Tomaszewski do zebranych, wśród których znalazła się m.in. była premier Beata Szydło. Pytany przez Polską Agencję Prasową o reakcje, jakich spodziewa się ze strony polityków innych ugrupowań, którzy będą w PE oglądać jego obrazy, artysta odpowiedział krótko i dobitnie, że jest mu to "wszystko jedno". 

