Lato w pełni, a Kasia Tusk w TAKICH butach biega po ulicach! Nie jest jej gorąco? [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Kasia Tusk wie, że należy utrzymywać relacje rodzinne i dba, by jej córeczki regularnie odwiedzały dziadków, czyli Donalda Tuska i Małgorzatę Tusk. Tak też było ostatnio. Kasia wraz z mężem i dziewczynkami pojechała do swoich rodziców. Donald Tusk nie mógł doczekać się gości, także, że aż wyszedł wnuczkom, córce i zięciowi na spotkanie. Wybiegł z domu i wyszedł aż do furtki, by tam przywitać swoich bliskich. Z uśmiechem na twarzy powitał ukochane wnusie, które na wizytę u dziadków były elegancko ubrane w letnie sukieneczki, i wyglądały jak bliźniaczki! Obie miały takie same sukienki i identyczne czerwone buciki. W końcu ich mama zna się na modzie, jak mało kto. Kasia Tusk od lat prowadzi blog o modzie, urodzie i stylu życia, czyli Makce Life Easier. Sama też zawsze wygląda modnie i zjawiskowo. Na wizytę do rodziców Kasia wybrała letnią sukienkę na ramiączkach, ciemną w jasny wzorek, z kolekcji MLE, którą można kupić za 489 zł. Sukienka Kasi odkrywała jej zgrabne nogi, bo miała spory rozporek. Jednak najciekawsze w stylizacji Kasi Tusk były... buty: ciężkie, czarne kowbojki to niby modny dodatek do letnich sukienek, ale jednak, gdy patrzymy na nogi Tuskówny w tych butach rodzi się pytanie: czy aby nie było w nich zbyt gorąco? Popatrzcie sami na zdjęcia w naszej galerii: