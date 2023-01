Lech Wałęsa na diecie dr Dąbrowskiej. To restrykcyjna kuracja

Ksiądz Tomasz po kolędzie zajrzał do niewierzącego. Szok, co stało się potem. Minister z PiS reaguje!

Lech Wałęsa stosuje dietę dr Dąbrowskiej

Nie jest tajemnicą, że Lech Wałęsa miewa kłopoty zdrowotne. W końcu nie jest już młodzieniaszkiem. Ma za sobą kilka pobytów w szpitalu, a w zeszłym roku wszyscy drżeli o jego stan, gdy nagle trafił pod opiekę lekarzy. Zmaga się też od lat z cukrzycą. Wie jednak, że trzeba się kontrolować i słuchać zaleceń specjalistów. Aby podreperować swoją kondycję wybrał się do Lądka Zdroju. Tam Wałęsa poddał się specjalnej kuracji: diecie dr Dąbrowskiej. To znana dieta lecznicza oparta na biblijnym poście Daniela. Kuracja ta uruchamia w organizmie procesy samoleczenia. To skutkuje poprawą samopoczucia. Taka uzdrowiskowa dieta to kosz ok. 250 zł za dzień kuracji. - Stosowana dłużej pozwala pozbyć się nawet poważnych dolegliwości. Dieta polega na jedzeniu niskokalorycznych produktów, wybranych warzyw i owoców. Po kilku dniach organizm przechodzi na odżywianie wewnętrzne (endogenne) i zaczyna „wielkie porządki”, czyli usuwanie złogów, chorych komórek i toksyn - czytamy w opisie diety. To nie pierwszy raz, gdy Wałęsa stosuje dietę.

To nie pierwsza kuracja dietetyczna Wałęsy

Jesienią zeszłego roku był na kuracji oczyszczającej. Zalecono mu wówczas kurację oczyszczającą, która miała przebiegać dwuetapowo. Pierwszy etap trwał 5 dni. Na czym polegała? W zaleceniach znalazł się zapis o tym, by na czczo pić litr soku z kiszonej kapusty, a wszystko po to, by oczyścić jelito grube. Jeśli chodzi o jedzenie, to w kuracji można przez 5 dni jeść tylko pszenicę orkiszową, ale uwaga, jedynie gdy kuracjusz poczuje głód. Taka pszenica musi zostać przyrządzona w specjalny sposób.

Sonda Kim jest dla Ciebie Lech Wałęsa? To wielki bohater Politykiem Byłym prezydentem

Politycy od kuchni - Bronisław Komorowski 2022 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wciąż jesz dużo mięsa? Lekarze, dietetycy i ekolodzy OSTRZEGAJĄ!

Posłuchaj, jak zmienić nawyki żywieniowe, pomagając SOBIE i środowisku.