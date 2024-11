Lech Wałęsa przyjechał potężnym autem na mszę. Nigdy w takim go nie widzieliśmy! [ZDJĘCIA]

Lech Wałęsa nigdy nie ukrywał, że jest osobą religijną i mocno wierzącą. Zawsze podkreśla, że jeśli kogoś się boi, to tylko Pana Boga, dodają żartem, że trochę boi się też żony. Jak na gorliwego katolika przystało Wałęsa stara się nie opuszczać niedzielnych mszy. Wiadomo, że jedynie wypadki losowe, taki jak np. poważna choroba, zatrzymują Wałęsę w domu. Chociaż, jeśli jest w szpitalu, ale może normalnie chodzić i nie ma większych kłopotów, to tak jak ostatnio, nawet w piżamie i szlafroku, wybiera się na mszę.

Jeśli zaś nic mu nie dolega i jest w pełni sił, to co niedziela przychodzi do kościoła. Niemal zawsze ma ze sobą ulubiony modlitewnik, z którego się modli w ciszy i skupieniu, klęczą na swoim stałym miejscu w bocznej nawie. Legendarny lider Solidarności nie zapomina, by zakładać - także do kościoła - strój z hasłem "Konstytucja". Tak było i w tę niedzielę, na zdjęciach widać, że miał na sobie koszulę ze wspomnianym napisem. Wystawała ona spod rozpiętego płaszcza. Zwracając uwagę na zimową aurę, Wałęsa nie zapominał o nakryciu głowy, ciepłej czapce.

Wałęsa podjechał przed kościół wielką bryką!

Były prezydent na mszę zwykle przyjeżdża elegancką limuzyną z kierowcą, ale nie tym razem. 24 listopada Wałęsa przyjechał oczywiście na mszę, ale nie limuzyną, a dużym samochodem, typu van z przesuwanymi drzwiami. Z potężnego auta polityk mógł wygodnie wysiąść, choć widać było, że nie udało mu się to bez pewnego trudu i skorzystał z pomocnej dłoni swojego towarzysza. Wiadomo, że każdy z nas przyzwyczajony jest do typowych samochodów i wysiadając z takich dużych aut trzeba uważać i zachować ostrożność, by nie potknąć na progu.

NIŻEJ ZDJĘCIA LECHA WAŁĘSY:

