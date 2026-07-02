„Ja to już machnęłam ręką na tę służbę zdrowia. Jedna klika, nic więcej. Ludzie powinni walczyć albo strajk, albo coś…”, denerwowała się emerytka, która miesiącami czeka na rehabilitację. „Lekarz mi powiedział, że jestem stary, to mogę umierać”, skarżył się emeryt, który musi czekać sześć lat na operację przepukliny. „Wychodzę z założenia, ratuj się sam. Już nie patrzę na specjalistów”, mówiła kolejna emerytka zawiedziona długimi kolejkami do lekarzy. „Za mało zarabiali, teraz zarabiają za dużo, jak piłkarze. Pieniądz też rozleniwia”, przekonywała kobieta. „Mnie to drażni. Były pretensje, że Małysz za dużo zarabia, czy Iga Świątek. To wyjdź na kort i zagraj tak jak ona. Ucz się na kardiologa czy neurochirurga i też będziesz zarabiał dobre pieniądze”, bronił lekarzy mężczyzna. „Co bym radziła? Pakować więcej kasy w NFZ i lepiej tym zarządzać, to wszystko będzie śmigać, tylko więcej kasy w to pakować”, przekonywała młoda kobieta i zaproponowała, żeby brakujących pieniędzy szukać w kieszeniach miliarderów. „Emeryci jeszcze powinni pracę podjęć i drugi raz płacić składkę zdrowotną, żeby wspomagać służbę zdrowia!”, naigrawał się emeryt. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!

LEKARZ POWIEDZIAŁ, ŻE JESTEM STARY, TO MOGĘ UMIERAĆ! POLACY WŚCIEKLI NA OCHRONĘ ZDROWIA| KOMENTERY