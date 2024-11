i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS, Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Łukasz Schreiber, Marianna Schreiber

Łukasz Schreiber odpowiedział na słowa żony. Postawił sprawę jasno

Ostatnio Marianna Schreiber wzięła udział w walce z Małgorzatą "Gohą" Magical. Wygrała to starcie. W tym samym czasie w przestrzeni medialnej przetoczyła się dyskusja dotycząca freak fightów, a głos w sprawie zabrali nawet politycy. Także Marianna Schreiber została zaproszona do jednej ze stacji, by porozmawiać o walkach. Nagle wypaliła, że gdyby nie one, to jako samotna matka, nie miałaby za co żyć. Zapytany o to jej męża, posła Łukasza Schreibera.