Maciej Wąsik i jego... wąsik. Nietypowa autopromocja przed wyborami!

Jednak poza tym wizerunkowym akcentem, Wąsik nie pozostawia złudzeń co do swojego politycznego przekazu. Jasno zakomunikował, że jako prezydenta Polski widzi tylko Nawrockiego. „18 maja nie możemy pozwolić na domknięcie układu” – grzmi we wpisie. Podkreśla poparcie dla kandydata PiS w wyborach prezydenckich. „Wybory musi wygrać #Nawrocki2025, aby do Polski wróciła praworządność i demokracja” – dodaje, wbijając przy tym szpilę obecnej władzy.

Gra słów czy przypadkowa wpadka?

Politycy często sięgają po nietypowe metody promocji, ale czy celowe podkreślenie „wąsika” w kontekście Macieja Wąsika to świadoma strategia? Nie trzeba było długo czekać na reakcje internautów. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze nawiązujące do nietypowego wizerunku polityka. „Wąsik zapuścił wąsik” – żartują użytkownicy X. Inni pytają, czy to nowy element kampanii wyborczej PiS.

Choć sam Maciej Wąsik nie odniósł się jeszcze do żartobliwych komentarzy, to wiadomo, że nie unika kontrowersyjnych środków przekazu. Czy wąsik stanie się jego nowym znakiem rozpoznawczym w walce o „praworządność i demokrację” według PiS? A może to tylko chwilowy internetowy fenomen, który szybko zostanie przykryty kolejnym politycznym skandalem? W każdym razie, kampania wyborcza nabiera nieoczekiwanego… zarostu.

Czy to pomoże Nawrockiemu?

Pytanie, na ile taka forma przekazu wpłynie na kampanię PiS i samego Karola Nawrockiego, który walczy o prezydenturę. Wąsik, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i starć z rządem Donalda Tuska, ewidentnie chce mobilizować elektorat. Polityka w Polsce nigdy nie przestaje zaskakiwać. Nawet... wąsami.

Poniżej galeria zdjęć polityka.

18 maja nie możemy pozwolić na domknięcie układu. Wybory musi wygrać #Nawrocki2025, aby do Polski wróciła praworządność i demokracja. pic.twitter.com/Nc3mfmmK5y— Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) March 24, 2025

