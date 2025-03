Małgorzata Trzaskowska w Rybniku: „Kobiety muszą mieć głos"

„Edukacja, zdrowie i prawa kobiet to fundamenty zmian”

Spotkanie rozpoczęło się od serdecznych życzeń z okazji Dnia Kobiet, ale także od przedstawienia ważnych dla kobiet aspektów życia, które powinny zostać poruszone.

„Edukacja, zdrowie i prawa kobiet to obszary, na których chcę się skupić. To fundamenty, na których możemy zmieniać rzeczywistość. Ale to możliwe tylko wtedy, gdy działamy razem: z Radami Kobiet, stowarzyszeniami i fundacjami” – podkreśliła Trzaskowska.

Dodała również, że chce, aby „kobiety miały głos: wyraźny i słyszalny”, zaznaczając, że choć czasy są trudne, to wspólne działania mogą przynieść realne zmiany.

Profilaktyka zdrowotna: „Badania to życie”

Jednym z kluczowych tematów rozmowy była profilaktyka zdrowotna. Był to poruszający i pełen emocji moment, ponieważ Małgorzata Trzaskowska podzieliła się osobistą historią walki z rakiem piersi.

„Ostatnie pięć lat były dla mnie pełne wyzwań. Dzieci zdawały egzaminy, ja rozwijałam swój projekt, a potem zdiagnozowano u mnie raka piersi. Musiałam walczyć o swoje zdrowie. To właśnie dzięki profilaktyce i wczesnemu wykryciu choroby, moja historia zakończyła się szczęśliwie” – wyznała.

Zwróciła uwagę na niski poziom badań profilaktycznych wśród Polek. To właśnie dzięki kontrolowaniu, można wcześnie wykryć zmiany nowotworowe i zacząć działać. Wtedy szansa na wyleczenie jest bardzo duża. Im większe stadium raka i większe jego rozsianie, tym trudniej.

„Kobiety często nie zdają sobie sprawy, że to kwestia życia i śmierci. W moim przypadku guz w pół roku urósł do niemal 5 centymetrów. Badania raz w roku to za mało” – ostrzegła.

Psychoterapeutka i prawniczka Ania Grzelka podkreśliła, że wiele kobiet unika badań ze względu na lęk. Warto pamiętać, że przezwyciężenie lęku jest szansą na zdrowie, w przypadku nowotworu złośliwego.

„Opór przed badaniami wynika z lęku przed konfrontacją ze śmiercią. Kluczowe jest wsparcie psychologiczne, które pomoże przełamać ten strach” – stwierdziła.

Neonatologia i macierzyństwo: „Szczęśliwa mama to zdrowe dziecko”

Dyskusja płynnie przeszła na temat macierzyństwa i opieki nad wcześniakami. Temat jest jej niezwykle bliski. W tym przypadku także podzieliła się swoją historią. Neonatolożka Ewa Adamiec-Poniewierka podkreśliła, jak ważne jest wsparcie dla matek.

„Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Kobiety po porodzie przechodzą burzę hormonalną i potrzebują troski. Muszą czuć się zaopiekowane, by móc zadbać o swoje dziecko” – wyjaśniła Małgorzata Trzaskowska. „Dwa razy straciłam ciążę. Gdyby wtedy obowiązywało obecne prawo, nie odważyłabym się na kolejną próbę. Kobiety muszą czuć się bezpieczne, wiedzieć, że ich zdrowie i życie są chronione” – podkreśliła.

Edukacja: „Nauczyciel powinien być mentorem”

Żona prezydenta Warszawy podkreśliła, że edukacja wymaga zmian.

„Nauczyciel nie może być tylko wykładowcą teorii. Powinien być mentorem, a dzieci powinny uczyć się przez doświadczanie” – mówiła.

Dyrektorka szkoły społecznej w Rybniku, Judyta Mojżesz-Żymończyk, przedstawiła projekt edukacyjny. Uczy on dzieci przedsiębiorczości i zarządzania finansami. Program jest dostosowany do różnych grup wiekowych i opiera się na praktycznych zadaniach.

Najmłodsi uczniowie poznają wartość pieniądza poprzez escape room, który wymaga rozwiązywania zagadek finansowych. Pomysłowe? Starsze klasy planują budżet, pieką ciastka i sprzedają je, ucząc się kalkulowania kosztów oraz zysków. Jest to edukacją w praktyce i przygotowaniem do dorosłego życia. Najstarsi biorą udział w symulacjach zarządzania domowym budżetem, gdzie muszą podejmować decyzje o wydatkach i oszczędnościach. To bardzo ważne, ponieważ mnóstwo młodych ludzi wchodzi w życie i nie potrafi zarządzać swoimi finansami, przetwarzając pieniądze, czy biorąc pożyczki.

Małgorzata Trzaskowska podkreśliła, że teoria w edukacji to za mało. Jej zdaniem dzieci muszą zdobywać realne umiejętności, które przygotują je do życia. Współpraca szkół z przedsiębiorcami może pomóc młodzieży lepiej zrozumieć gospodarkę i nauczyć ich świadomego podejmowania decyzji.

Prawa kobiet: „Siadajcie przy stole i mówcie, czego potrzebujemy”

Dyskusja o prawach kobiet ujawniła systemowe braki, które utrudniają ich realne wsparcie. Małgorzata Trzaskowska zwróciła uwagę, że bez formalnych struktur, a przede wszystkim bez żadnego stabilnego finansowania inicjatywy te pozostają jedynie deklaracjami. Wskazała na warszawską Radę Kobiet, która działa jako organ doradczy. Jednak jej zdaniem takie instytucje powinny funkcjonować w całym kraju. Ważne, aby z pełnym zapleczem prawnym i budżetem.

Wiele lokalnych organizacji zmaga się z problemem braku środków. Hanna Kuska, przewodnicząca Rybnickiej Rady Kobiet, zauważyła, że większość działań odbywa się dzięki zaangażowaniu społecznemu. W jej opinii na dłuższą metę nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Gdy brakuje funduszy, nawet najbardziej ambitne projekty pozostają w sferze planów, co jest zupełnie oczywiste.

Szczególnie trudna sytuacja dotyczy matek dorosłych dzieci z niepełnosprawnością. Po osiągnięciu pełnoletniości przez ich podopiecznych tracą one dostęp do świadczeń, choć opieka nad nimi wciąż trwa. To prowadzi do sytuacji, w których kobiety pozostają bez środków do życia, a państwowy system nie oferuje im żadnych alternatyw.

Trzaskowska zakończyła spotkanie apelem o jedność i wspólne działania. Podkreśliła, że sprawy kobiet muszą stać się priorytetem w polityce społecznej, edukacji i ochronie zdrowia. Uczestniczki spotkania podzieliły jej opinię, zwracając uwagę, że zmiany nie nastąpią same. Ich zdaniem kobiety muszą przejąć inicjatywę i nie oglądać się na polityczne kalkulacje.

Rzuciła korpo i ruszyła w świat na motocyklu. Aleksandra Trzaskowska | Tak trzeba żyć #23 Eska Rock Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.