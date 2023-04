Małgorzata Tusk chciała odejść od męża! Potworny kryzys w małżeństwie

Aleksander Kwaśniewski zdradził, co się działo, gdy chciał iść z żoną do kina. Niebywałe!

Na co dzień znamy ich z bezpardonowej walki politycznej. Ostre wystąpienia, cięte riposty to żywioł polityków. Ale nawet najtwardszych graczy trafiają strzały amora. Co wiemy o piękniejszych połówkach polskich liderów sceny politycznej? Jaka była historia ich miłości? Poznaj historie Donalda Tuska, Mateusza Morawieckiego, Szymona Hołownię i innych polskich liderów politycznych.

Sławomir Mentzen (36 l.) to jeden z młodych liderów Konfederacji, która pnie się w sondażach. Nic dziwnego, że coraz większe zainteresowanie budzi także jego życie prywatne. Agnieszka i Sławomir tworzą szczęśliwe małżeństwo od 13 lat. Mają trójkę dzieci: Franka, Helenkę i Alę. Agnieszka to piękna blondynka o delikatnej urodzie. - Mam bardzo dobrą i cierpliwą żonę, skoro tyle ze mną wytrzymała i z wyrozumiałością podchodzi do tego, że ciągle nie ma mnie w domu. Z perspektywy 10 lat muszę powiedzieć, że małżeństwo to coś wspaniałego - zwierzał się polityk.

A jakie były początki miłości prezydenckiej pary? Okazuje się, że Andrzej Duda (51 l.) zakochał się szaleńczo w swojej żonie Agacie jeszcze w czasach liceum w Krakowie. Poznali się na prywatce u znajomych w 1990 r. i dla prezydenta to była miłość od pierwszego wejrzenia. - Pamiętam, że Andrzej odprowadził wtedy mnie i moją koleżankę do domu – wspomina pierwsza dama w swojej książce. Potem były wspólne wyjścia do kina i letnie potańcówki. Była też szalona podróż z ukochaną autostopem po Europie: - To była spontaniczna podróż, praktycznie bez pieniędzy. Codziennie jedliśmy chleb z nutellą – zwierzał się przed laty w SE prezydent Duda.

Wyjątkowo długim stażem małżeńskim mogą się też pochwalić Iwona i Mateusz (55 l.) Morawieccy. Para poznała się jeszcze w szkole podstawowej. Zakochani pobrali się, gdy tylko Morawiecki skończył studia historyczne. Mają czwórkę dzieci: dorosłych Olę i Jeremiasza oraz Ignacego (8 l.) i Magde (7 l.). Premier o swojej żonie mówi: "wspiera i jest cierpliwa". Premier opowiadał też Super Expressowi, że lubi zerkać w telefonie na romantyczne zdjęcia z żoną z wakacji, bo to dodaje mu sił. Zawodowo żona premiera prowadzi firmę - zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami.

Szymon Hołownia (47 l.) i 11 lat młodsza Urszula Brzezińska-Hołownia to para jak z „Top Gun”. Żona lidera Polska 2050 jest oficerem i pilotem bojowego myśliwca MiG-29. W styczniu 2016 r. para wzięła skromny ślub kościelny w Rzymie. - Ula to wspaniała kobieta. Imponuje mi, budzi mój podziw. To najlepszy doradca, niedościgły wzór spokojnej pewności. Ale przede wszystkim - to moja kochana, piękna Ula – mówił w "Tygodniku Powszechnym" zakochany Szymon Hołownia.

Donald i Małgorzata Tuskowie zakochali się w sobie na studiach. Ślub cywilny wzięli w 1978 r. w Gdyni. „Mieliśmy po 21 lat, byliśmy studentami bez grosza przy duszy, bez mieszkania, ale za to z marzeniami – wspominała w "Plejadzie" żona polityka. Poważny kryzys przyszedł dość szybko. "Chciałam odejść, gdy nasz synek miał półtora roku" – mówiła szczerze w jednym z wywiadów do męża. "Przyznaj po prostu, że zakochałaś się w moim koledze. Walczyłem o ciebie jak lew" – wspominał Tusk. Sakramentalne "tak" przed ołtarzem powiedzieli sobie dopiero w 2005 r. Są szczęśliwymi dziadkami pięciorga wnucząt.

Paulina Kosiniak-Kamysz (36 l.) to druga żona prezesa ludowców Władysława (43 l.). Mają dwie córeczki Zosię i Różę. Co ich połączyło? Bolący ząb polityka, bo pani Paulina podobnie jak polityk PSL jest lekarzem, tyle że stomatologiem.

A kim jest mąż byłej premier Beaty Szydło (60 l.)? Edward Szydło to zapalony myśliwy i pszczelarz, który trzyma się w cieniu żony. Zawodowo jest dyrektorem Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. Jak przyznaje była premier, to właśnie mąż jest jej najwierniejszym kibicem.