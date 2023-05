Żona Donalda Tuska taszczy prezenty dla dzieci! Stawia na czyste dobro [ZDJĘCIA]

Małgorzatę Tusk spotkaliśmy, jak szła ulicą Sopotu dzierżąc w rękach dwa zestawy ceramiki do kolorowania - jak dostrzegliśmy były to sylwetki jednorożców. To zapewne prezent dla dziewczynek, córek Kasi Tusk i Stanisława Cudnego: jedna ma cztery, a druga dwa latka. Niesione przez żonę Donalda Tuska jednorożce, czyli mityczne konie z jednym spiralnym rogiem, kojarzą się z czystym dobrem i mądrością i od lat są zabawkami uwielbianymi przez małe dzieci, szczególnie dziewczynki. Ich sylwetki znaleźć można na kubkach, plecakach, pluszakach, naklejkach, bluzach, pościeli czy piżamach. Ciekawe, co dziadkowie szykują dla trójki synów Michała Tuska. Najstarszy, Mikołaj, ma już 14 lat - tu z dobraniem prezentu tak łatwo może nie pójść. Chłopak niedawno miał pracowity okres - podchodził do egzaminu ósmoklasisty, o czym wspominał sam Donald Tusk. Były premier, podobnie jak jego żona we wszystkie swoje wnuki są wpatrzeni jak w obrazek i o żadnym na pewno nie zapomną. Niedawno - przy okazji urodzin byłego premiera - do jego domu zjechały wszystkie dzieci i wnuki (tu zobaczysz zdjęcia z urodzin Donalda Tuska). Sama ich obecność na pewno była dla Donalda Tuska najlepszym prezentem

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z wypadu Małgorzaty Tusk! Takiej babci można pozazdrościć