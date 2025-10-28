Mało kto wie, że poseł Berkowicz kiedyś trenował taniec. Jego rodzina ma szkołę tańca

W polityce Konrad Berkowicz jest już od 20 lat! Zaczynał w 2005 roku, w Unii Polityki Realnej. Już w 2007 startował do Sejmu, a w 2009 do Parlamentu Europejskiego. Po odejściu z UPR pełnił funkcję wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy, był również rzecznikiem Janusza Korwin-Mikkego w jego kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2015. W tym samym roku został członkiem zarządu partii KORWiN, a następnie objął funkcję jej wiceprezesa. Przez kolejne lata ponownie próbował sił w wyborach a to do PE, a do to Sejmu, ale dopiero w 2019 roku udało mu się zostać posłem.

Nieznany talent Berkowicza. Mógł mieć karierę w świecie tańca, jak rodzice i brat!

Mało kto wie, że Berkowicz opór spraw związanych z polityką, ma też na koncie... występy taneczne! Wszystko przez to, że w rodzinie posła są tancerze, a jego rodzice założyli lata temu szkołę tańca. - Moi rodzice prowadzą szkołę tańca, więc to było u nas w rodzinie zupełnie naturalne, że wszyscy tańczyli. Sam robiłem to z wielką przyjemnością w dzieciństwie i w liceum, aż do matury - mówił dla "Faktu" kilka lat temu. Pochwalił się też wówczas, że ma pewne osiągnięcia w tańcu: – Zająłem też drugie miejsce w turnieju open w czeskim mieście Hradec Kralove, w którym brało udział 111 par z całego świata – opowiadał.

Tata Berkowicza, pan Adam, jak można przeczytać w sieci: "Związany jest z ruchem tanecznym od 1976 roku. Jako instruktor tańca I kat od 1978 roku, posiada uprawnienia Imperial Society Teachers of Dancing – associate (1995) oraz licencjat (1996). Jego działalność obejmuje również choreografię w zespołach ZPiT „Krakowiacy” i „Małopolska”. W ciągu 11 lat prowadził zajęcia z historii tańca, baletu i tańca towarzyskiego w Krośnie. Był także wykładowcą kursów kwalifikacyjnych oraz autorem wielu inicjatyw, takich jak Grand Prix Podkarpacia". Również brat Konrada Berkowicza, pan Tomasz to tancerz i właściciel szkoły tańca.

Co ciekawe, kilka lat temu polityk gościł na Turnieju Tańca o Puchar JM Rektora AGH, wówczas ruszył na parkiet! - Po finale par najwyższej klasy miałem zaszczyt zatańczyć walca wiedeńskiego z partnerką zwycięskiej pary. Taniec towarzyski trenowałem w latach młodzieńczych, odnosząc sukcesy na turniejach w Polsce i za granicą - napisał wtedy i pokazał filmik ze swoimi umiejętnościami w tańcu towarzyskim.