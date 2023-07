Marianna Schreiber pokazała piękne zdjęcia! Właśnie obchodzi kolejną rocznicę ślubu. Dodała wpis, który wyciska łzy

Marianna Schreiber i Łukasz Schreiber pobrali się w 2015 roku, wtedy wzięli ślub cywilny, a w 2017 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Właśnie dziś mija rocznica ich kościelnego ślubu. O wszystkim powiadomiła żona ministra. W mediach społecznościowych pokazała zdjęcia ze ślubu i dodała poruszający wpis. - Dziś nasza kolejna Rocznica Ślubu💍 Nawet w trudnych chwilach, zawsze mogliśmy i możemy liczyć na siebie i na naszą miłość. I to jest piękne - napisała Marianna Schreiber. Trzeba przyznać, że to zdanie, choć krótkie, przekazuje wszystko to, co w małżeństwie jest najważniejsze i dotyka sedna miłości małżonków. Na zdjęciach widać, jak dwoje zakochanych ludzi, przepełnionych szczęściem, składa przysięgę w kościele. Warto dodać, że 6. rocznica ślubu to tzw. rocznica cukrowa.

Dziś nasza kolejna Rocznica Ślubu💍Nawet w trudnych chwilach, zawsze mogliśmy i możemy liczyć na siebie i na naszą miłość. I to jest piękne. pic.twitter.com/25PQfZC70r— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) July 28, 2023