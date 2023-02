Marianna Schreiber przekazała ważną wiadomość. Chodzi o jej aukcję WOŚP

NIEWIARYGODNE, CO ONA WYPRAWIA

Marianna Schreiber bez wahania zdecydowała się wspierać tegoroczną zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie spodziewała się jednak, że licytację wygra słynący z ciętego humoru Michał Marszał, wpłacając ponad 7 tysięcy zł. Fani obu stron byli niezwykle ciekawi, jak takie spotkanie będzie wyglądać i apelowali o streamowanie na żywo wypadu na basen. Choć Marianna Schreiber przyznała, ze nie zamierzała upubliczniać całego spotkania teraz ogłosiła ważną wiadomość dla wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem. - Basen wygrany na licytacji WOŚP przez Pana Michała Marszała @michalmarszal odbędzie się: 13 lutego o godzinie 12:00 Zapraszamy na LIVE, zdjęcia i wideo. No i trzymajcie za mnie kciuki, żebym przeżyła – proszę – napisała na Instagramie. Co więcej, na jedną z sugestii internautów, by pojawiła się w stroju syreny, Marianna Schreiber odpisała, że ma zamiar wybrać się w nim na basen. Można się spodziewać, że live przyciągnie mnóstwo osób!

