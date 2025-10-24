Marianna Schreiber szczerze o swoim związku. Będzie ślub?!

Marianna Schreiber, znana z wielu ról, planuje kolejny etap w życiu osobistym, przygotowując się do wspólnego zamieszkania ze swoim partnerem.

Decyzja o zamieszkaniu razem z Piotrem Korczarowskim została podjęta za zgodą 10-letniej córki Marianny, Patrycji, która ma z nim bardzo dobrą relację.

Mimo rozmów o przyszłości i silnej więzi, kwestia ślubu pozostaje skomplikowana ze względu na podejście pary do religii i życia.

Czy Marianna i Piotr zdecydują się na sformalizowanie związku i jak potoczą się ich dalsze losy? Sprawdź w artykule!

Marianna Schreiber jest niezwykle wszechstronną osobą. Próbowała swoich sił w modelingu, wojsku, jako dziennikarka, wokalistka i freak fighterka. Przede wszystkim jest jednak mamą 10-letniej Patrycji, a od jakiegoś czasu także partnerką Piotra Korczarowskiego. Jak się okazuje, niebawem ich relacja wejdzie na nowy poziom - zakochani zamierzają zamieszkać razem.

- Tak zdecydowaliśmy i to już jest przedyskutowane za zgodą córki. Więc to przede wszystkim ona ma decydujące głosy w tej sprawie - powiedziała w programie "Królowe matki".

Marianna Schreiber o relacjach córki i jej partnera

Po rozwodzie z mężem, posłem PiS Łukaszem Schreiberem, freak fighterka postanowiła związać się z Piotrem Korczarowskim. wiele osób moze zastanawiać, jak jej córka dogaduje się z nowym partnerem mamy. Marianna Schreiber postanowiła szczerze opowiedzieć o tych relacjach.

- Lubią się, lubią się bardzo i powiem szczerze, że córce bardzo brakuje ojca, tym bardziej, że nie ma z nim kontaktu od tylu miesięcy. Ostatnio poruszyło mnie, bo rozmawiała z nim przez telefon. Ja byłam w drugim pokoju i podsłuchałam. Ona mówi: "A czy będę mogła do ciebie mówić tato?". I to było takie z jednej strony przykre, bo widać, jak bardzo jej brakuje ojca, a z drugiej strony to mi też pokazuje, jak bardzo lubi Piotra, jak go potrtak naprawdę jeżeli chodzi o te kwestie ślubne, to tylko i wyłącznie wynika z mojego i Piotrka podejścia do religii i do życia, tak? Bo ja wiem, że wielu ludziom to jakby nic nie zmienia, tak? Że wiele ludzi mówi, że to jest papier. I patrząc z tego punktu widzenia, no to jeżeli rozmawiamy o ślubie cywilnym, no to jest to tylko papier, no bo ja nie wezmę z Piotrem ślubu kościelnego. Piotr nad tym ubolewa, no bo Piotr jest kawalerem, tak? On nie ma ani byłych żony czy właśnie potomstwa.zebuje i chce, żeby był. I to dla mnie bardzo dużo znaczy - wyznała.

Czy Marianna Schreiber weźmie drugi ślub?

Jakiś czas temu media obiegła wieść, że Łukasz Schreiber po raz kolejny się ożenił. Czy Marianna Schreiber też planuje taki krok? Jak wynika z jej relacji, sprawa nie jest prosta, choć pojawiają sie takie rozmowy.

- Tak naprawdę jeżeli chodzi o kwestie ślubne, to tylko i wyłącznie wynika z mojego i Piotrka podejścia do religii i do życia. Bo ja wiem, że wielu ludziom to nic nie zmienia, że wiele ludzi mówi, że to jest papier. I patrząc z tego punktu widzenia, jeżeli rozmawiamy o ślubie cywilnym, to jest to tylko papier. Ja nie wezmę z Piotrem ślubu kościelnego. Piotr nad tym ubolewa, bo jest kawalerem. On nie ma ani byłych żony czy właśnie potomstwa - mówiła w programie "Królowe matki".

Aktywistka podkreśliła, że w nowym związku jest dopiero od 7,5 miesiąca i w tym czasie widzieli się w różnych sytuacjach, co sprawia, że są "siebie pewni". Według niej sama rozmowa o ślubie po takim czasie znajomości już wiele mówi o ich relacji.

