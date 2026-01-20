Życie uczuciowe Marianny Schreiber jest bardzo burzliwe. W zeszłym roku doszło do rozwodu z politykiem Łukaszem Schreiberem. Wcześniej, zanim doszło do oficjalnego zakończenia małżeństwa, celebrytka znana z "Top Model" czy "Królowej przetrwania" związała się najpierw z byłym posłem Prawa i Sprawiedliwości, Przemysławem Czarneckim, a następnie ze znanym konserwatystą Piotrem Korczarowskim. Schreiber snuła bajkową wizję przyszłości u boku Korczarowskiego i mimo burzliwych zwrotów akcji w ich związku, wiedziała, że go kocha. Dochodziło między nimi do zawirowań i rozstań, ale miłość jednak zwyciężała.

Korczarowski poprosił Schreiber o rękę w wigilię! Mieli już ustaloną datę ślubu, a tu takie wieści!

Niestety, teraz ta relacja może się kompletnie rozpaść! Marianna Schreiber pokazała wiadomość, które Korczarowski miał, zdaniem Schreiber, wysyłać do innej kobiety. O co chodzi? Celebrytka pokazała screeny rozmów i dodała do nich swój komentarz pełen żalu. Te słowa są porażające!

Zanim powiecie, że ja zmieniam facetów jak rękawiczki, że jestem zimna su*** , która oszukuje i wykorzystuje, to chcę żebyście wiedzieli, że na 18 maja tego roku, mieliśmy z Piotrem zaplanowany ślub, a w wigilię poprosił mnie o rękę. Jednak nie widziałam, że w tym samym momencie i tego samego dnia, gdy pisał, że jestem tą jedyną miłością jego życia - pisał innej kobiecie, że jeszcze "tej jedynej" nie znalazł, tak pomiędzy zagadywaniem o łóżkowe sprawy a krytyką moich oczu - zaczęła.

Jak dodała to nie wszystko, jednak z szacunku do tego, co wraz z Korczarowskim przeżyli i w szacunku do uczuć, którymi go darzyła, nie zamiesza udostępniać więcej wiadomości, ani nic więcej komentować. - Jednak chciałam żebyście w końcu przestali ze mnie robić tą złą i najgorszą, która rozwaliła mu karierę i zwodziła . A Piotrowi życzę, aby dorósł i nie epatował tym, że jest konserwatywnym mężczyzną z zasadami - zakończyła wpis, który opublikowała na Instastory.

i Autor: Instagram/Marianna Schreiber/ Instagram