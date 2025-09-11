Marianna Schreiber zapowiada prawicową rewolucję! „Powstanie moja własna organizacja”

Marianna Schreiber zapowiedziała powstanie nowej prawicowej organizacji jeszcze w tym roku

Jej celem ma być „namieszanie w wyborach” zaplanowanych na 2027 r.

To powrót celebrytki do polityki po nieudanym projekcie „Mam dość 2023”

Poprzednia inicjatywa nie zbudowała struktur i rozpadła się przed wyborami

Schreiber nie ujawniła jeszcze nazwy ani programu nowego ruchu

Zapowiedź wywołała falę komentarzy, od entuzjazmu po sceptycyzm

Marianna Schreiber z politycznym „BUM”

Na platformie X pojawił się wpis, który momentalnie wywołał lawinę komentarzy. Schreiber znana z odważnych, czasem kontrowersyjnych wypowiedzi, zapowiada powrót do polityki z nową energią. Tym razem stawia na prawicową organizację, której celem ma być „prawdziwa zmiana” w Polsce.

Celebrytka nie podała jeszcze szczegółów dotyczących programu czy profilu organizacji pozarządowej, nazwy inicjatywy ani pierwszych współpracowników. Jednak swoim stylu podkręciła emocje, sugerując, że jej projekt może zrobić różnicę w nadchodzących wyborach.

Powrót po klęsce „Mam dość 2023”

Nie jest to pierwsza próba Marianny Schreiber wejścia do wielkiej polityki. W 2021 roku ogłosiła powstanie ruchu „Mam dość 2023”, który miał być głosem osób zmęczonych wojną polsko-polską. Projekt był szeroko komentowany w mediach, ale nie udało się zbudować struktur w terenie ani przyciągnąć większego poparcia społecznego. Schreiber przyznała wtedy, że to dla niej lekcja, a polityka wymaga długofalowej pracy.

Teraz deklaruje, że wnioski zostały wyciągnięte. – Jeszcze w tym roku powstanie moja własna prawicowa organizacja – napisała, dodając, że to dopiero początek i trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Czy Schreiber namiesza na prawicy?

Jej wpis wywołał dyskusję także wśród komentatorów politycznych. Czy Schreiber może próbować zająć niszę wśród wyborców rozczarowanych dużymi partiami? Czy skończy się to podobnie do losów wcześniejszych projektów społeczno-politycznych celebrytki? Niektórzy zastanawiają się też, czy jej nowa inicjatywa znajdzie sojuszników na prawej stronie sceny politycznej czy będzie całkowicie niezależna.

BUM:Jeszcze w tym roku powstanie moja własna prawicowa organizacja, która bardzo dużo namiesza do wyborów za 2 lata.Cierpliwości i trzymajcie kciuki.— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) September 11, 2025

