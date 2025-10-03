Marta Nawrocka zadaje szyku!

Jeszcze niedawno Marta Nawrocka pracowała Krajowej Administracji Skarbowej i wiodła zwykle życie, zajmując się sprawami rodziny, domu i swoich pasji. Teraz jednak reprezentuje Polskę jako pierwsza dama, ma szereg aktywności, a co więcej, już myśli o kolejnych działaniach. Przyciąga też uwagę mediów i zachwyca stylizacjami – od szytych na miarę kreacji po ubrania z sieciówek, bo Nawrocka mimo, że jest prezydentową, to nie rezygnuje z zakupów w sklepach popularnych wśród kobiet marek, które można spotkać w każdym centrum handlowym.

Gdy Marta Nawrocka pojawia się na oficjalnych wyjściach, przyjęciach, czy ważnych uroczystościach zawsze ma na sobie kreacje eleganckie, które pasują do okazji. Widać, że wie, co jest w modzie, bo w jej szafie można znaleźć choćby najmodniejsze w tym sezonie stroje w brązach, przyjemnym żółtym, czyli butter yellow czy też w głębokiej zieleni.

Kasia Nawrocka jak mama! Zawsze jest elegancka, gdy bierze udział w oficjalnych wydarzeniach

Zdecydowanie, to co zwraca uwagę to też fakt, iż najmłodsza z rodziny Kasia, również prezentuje się niczym mała dama. W czasie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego dziewczynka wystąpiła w białej sukience z falbanką, a następnie w niebieskiej sukience, co... pasowało do stylizacji, które tego dnia miała na sobie jej mama! W czasie wieczory wyborczego po pierwszej turze wyborów mama i córeczka także miały dopasowane stroje w jasnym kolorze, pani Marta garniturową sukienkę, a Kasia sukieneczkę, zaś podczas wieczoru wyborczego po drugiej turze wyborów obie były na granatowo. Tyle, jeśli chodzi o oficjalne wyjścia mamy i córki.

Nawrockie prywatnie stawiają na luz i swobodę!

Jak Marta Nawrocka i jej córeczka ubierają się prywatnie? Czasem do sieci trafiają mniej oficjalne zdjęcia rodziny Nawrockich. Na ich podstawie można śmiało stwierdzić, że w domu obie stawiają na luz, wygodę i... kolory! Mama i córka wybierają t-shirty pozwalające na swobodę, dresy albo dżinsy. Wszystko to zobaczycie w naszej galerii!

