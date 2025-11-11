Marta Nawrocka i Paulina Kosiniak-Kamysz. Porównujemy ich stylizacje z 11 listopada [ZDJĘCIA]

Paulina Jaworska
2025-11-11 21:25

W czasie uroczystości, w dniu 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na placu Piłsudskiego w Warszawie pojawili się najważniejsi politycy. Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu towarzyszyła pierwsza dama, Marta Nawrocka. Zaś wicepremierowi, szefowi MON, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi małżonka Paulina Kosiniak-Kamysz. Panie postawiły na zupełnie różne stylizacje.

  • Pierwsza dama i żona wicepremiera zachwyciły stylizacjami podczas obchodów Święta Niepodległości.
  • Marta Nawrocka postawiła na ponadczasową elegancję, a Paulina Kosiniak-Kamysz wybrała modny tej jesieni total look.
  • Jakie detale wyróżniały kreacje obu pań i czym zaskoczyli ich mężowie?
Uroczystości państwowe to nie tylko ważne wydarzenia, ale też takie, w których należy się dobrze zaprezentować. Tu wszystko ma znaczenie, każdy szczegół jest istotny, również, jeśli chodzi o stroje. 

W czasie uroczystości 11 listopada uwagę fotoreporterów zwracały dwie panie: pierwsza dama, Marta Nawrocka i żona wicepremiera Paulina Kosiniak-Kamysz. Obie panie postawiły na eleganckie stylizacje, ale każda z nich miała nieco inny pomysł. Prezydentowa wybrała klasykę, która zawsze się obroni, czyli połączenie czerni z bielą. Nawrocka pojawiła się na obchodach święta odzyskania niepodległość w białym płaszczu, lekko rozkloszowanym, do którego dobrała czarny golfik i czarne spodnie o kroju dzwonów. Miała też czarne, skórzane rękawiczki oraz czarne buty na szpilce. 

CZYTAJ: Marta Nawrocka w białym płaszczu zachwyciła podczas obchodów 11 listopada. Klasa i symbolika w jednym

Biel i czerni kontra czekoladowy brąz

Inaczej prezentowała się żona Władysława Kosiniaka-Kamysza. Paulina Kosiniak-Kamysz postawiła na szalenie modny tej jesieni zestaw w kolorze brązowym, a właściwie czekoladowym. Zaprezentowała się w wydaniu tzw. total look. Założyła płaszcz, zdecydowanie dłuższy niż pierwsza dama, a do tego dobrała koszulę wiązaną na kokardę. Miała też brązową spódnicę i czarne kozaki na obcasie. 

Co ciekawe mężowie pań postawili na granatowe płaszcze i krawaty w odcieniach czerwieni. Czerwony krawat w polityce symbolizuje władzę, siłę, pewność siebie i przywództwo. W przypadku prezydenta Karola Nawrockiego był to krawat czerwony, w mocnym odcieniu, zaś wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wybrał nieco delikatniejszą wersję, zgaszonej czerwieni, wpadającej w bordo. 

SPRAWDŹ: Żona Kosiniaka-Kamysza jak Jackie Kennedy! Komplet w kolorze bladego różu i toczek na głowie [ZDJĘCIA]

Marta Nawrocka i Paulina Kosiniak-Kamysz. Porównujemy ich stylizacje z 11 listopada [ZDJĘCIA]
18 zdjęć
PAULINA KOSINIAK-KAMYSZ
MARTA NAWROCKA