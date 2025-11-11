Marta Nawrocka i Paulina Kosiniak-Kamysz. Porównujemy ich stylizacje z 11 listopada [ZDJĘCIA]

Pierwsza dama i żona wicepremiera zachwyciły stylizacjami podczas obchodów Święta Niepodległości.

Marta Nawrocka postawiła na ponadczasową elegancję, a Paulina Kosiniak-Kamysz wybrała modny tej jesieni total look.

Jakie detale wyróżniały kreacje obu pań i czym zaskoczyli ich mężowie?

Uroczystości państwowe to nie tylko ważne wydarzenia, ale też takie, w których należy się dobrze zaprezentować. Tu wszystko ma znaczenie, każdy szczegół jest istotny, również, jeśli chodzi o stroje.

W czasie uroczystości 11 listopada uwagę fotoreporterów zwracały dwie panie: pierwsza dama, Marta Nawrocka i żona wicepremiera Paulina Kosiniak-Kamysz. Obie panie postawiły na eleganckie stylizacje, ale każda z nich miała nieco inny pomysł. Prezydentowa wybrała klasykę, która zawsze się obroni, czyli połączenie czerni z bielą. Nawrocka pojawiła się na obchodach święta odzyskania niepodległość w białym płaszczu, lekko rozkloszowanym, do którego dobrała czarny golfik i czarne spodnie o kroju dzwonów. Miała też czarne, skórzane rękawiczki oraz czarne buty na szpilce.

Biel i czerni kontra czekoladowy brąz

Inaczej prezentowała się żona Władysława Kosiniaka-Kamysza. Paulina Kosiniak-Kamysz postawiła na szalenie modny tej jesieni zestaw w kolorze brązowym, a właściwie czekoladowym. Zaprezentowała się w wydaniu tzw. total look. Założyła płaszcz, zdecydowanie dłuższy niż pierwsza dama, a do tego dobrała koszulę wiązaną na kokardę. Miała też brązową spódnicę i czarne kozaki na obcasie.

Co ciekawe mężowie pań postawili na granatowe płaszcze i krawaty w odcieniach czerwieni. Czerwony krawat w polityce symbolizuje władzę, siłę, pewność siebie i przywództwo. W przypadku prezydenta Karola Nawrockiego był to krawat czerwony, w mocnym odcieniu, zaś wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wybrał nieco delikatniejszą wersję, zgaszonej czerwieni, wpadającej w bordo.

