Marta Nawrocka ma się czym pochwalić. Symbolika jej imienia skrywa wiele atutów

Marta Nawrocka dała się poznać jako kochająca żona i matka, która nie przejmuje się hejtem oraz całym sercem wspiera swoją rodzinę w każdych okolicznościach. Ma też pomysł na to, jaką pierwszą damą chciałaby być.

- Nie chciałabym być definiowana przez pryzmat ani obecnej, ani byłych pierwszych dam. Każda była wyjątkowa, każda ma swoją własną wrażliwość. Każda indywidualnie kształtuje swoją drogę życiową, osobistą czy zawodową. Będę konsekwentnie budowała swój wizerunek. Jestem otwarta na ludzi, chcę dać się im poznać, jak również poznać ich, dostrzegać ich problemy i radości - mówiła w swoim pierwszym wywiadzie dla portalu kobieta.rp.pl.

Jak się okazuje, żona Karola Nawrockiego ma też niespodziewany atut, który może jej wiele ułatwić! Chodzi o jej imię: Marta w wielu językach brzmi niemal identycznie, co z pewnością okaże się przydatne podczas spotkania ze światowymi liderami i liderkami. To nie wszystko! Jej imię skrywa także bogatą symbolikę.

Znaczenie imienia Marta

Marta wywodzi się z aramejskiego martā’ (מַרְתָּא), które dosłownie znaczy „pani”, „gospodyni”, „władczyni domu”. Rdzeń mar- oznacza „pan, władca”. Imię niesie konotacje gościnności, sprawczości, zaradności i odpowiedzialności — w tradycji chrześcijańskiej mocno łączy się z troską o dom, organizacją i działaniem. Symbolicznie imię bywa odczytywane jako: opiekuńczość, skuteczność, służba, gościnność, ale też asertywność (ktoś, kto ogarnia i nadaje rytm sprawom).

W symbolice biblijnej pojawia św. Marta z Betanii – siostra Marii i Łazarza; w Ewangeliach przedstawiana jako osoba pracowita i gościnna, która „krząta się” wokół spraw praktycznych. W ikonografii św. Marta bywa przedstawiana z kociołkiem/łyżką (kuchnia, gościnność) lub smokiem (motyw legendarny „Marta i Taraska” – symbol oswajania chaosu działaniem). W wielu krajach Santa Marta jest patronką podróżnych i gościńców; w Ameryce Łacińskiej imię ma bardzo ciepłą, rodzinną aurę.

