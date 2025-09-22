Marta Nawrocka nie przestaje zaskakiwać! Pokazała się w nowej fryzurze

Marta Nawrocka, pierwsza dama od 6 sierpnia 2026 roku, zaprezentowała nową fryzurę podczas spotkania z Polonią w amerykańskiej Częstochowie w niedzielę 21 września.

Do rozpuszczonych włosów Marta Nawrocka dobrała czarną opaskę, która pasowała do stylizacji i zapewniała wygodę.

Pierwsza dama znana jest z eksperymentowania ze stylem i łączenia elegancji z wygodą, co prezentuje podczas różnych wydarzeń

Marta Nawrocka sprawuje funkcję pierwszej damy od 6 sierpnia 2026 roku czyli stosunkowo krótko. Mimo to zdążyła wziąć udział w wielu ważnych wydarzeniach, przy okazji prezentując swoje stylizacje. Wyraźnie widać, że żona Karola Nawrockiego nie chce się nikim inspirować i sama tworzy własny, niepowtarzalny styl. Eksperymentuje nie tylko z ubraniami, ale także z różnymi fryzurami. W niedzielę 21 września, podczas spotkania z amerykańską Polonią, zaprezentowała się w nowej odsłonie.

Nowa fryzura Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka już w kampanii wyborczej dała się poznać jako osoba łącząca elegancję z wygodą. Zanim jej mąż został prezydentem, stawiała przede wszystkim na rozpuszczone włosy, czasem ułożone w delikatne fale. Stroniła od szpilek i nie ukrywała, że lepiej czuje się w spodniach niż w sukienkach czy spódnicach. Teraz, jako pierwsza dama, pozostaje wierna tym zasadom, jednak czasem robi wyjątek.

Tak było podczas wizyty w amerykańskiej Częstochowie. Na spotkanie z Polonią założyła długą, rozkloszowaną czarna spódnicę i krótki sweterek w białym kolorze oraz czarnymi guzikami. Największą uwagę zwracała jednak jej fryzura.

Mogliśmy już oglądać pierwszą damę w prostych, rozpuszczonych włosach, delikatnych lokach i eleganckich kokach. Tym razem Marta Nawrocka postawiła na nowa fryzurę. Urozmaiciła rozpuszczone włosy, zakładając czarną opaskę, która nie tylko podtrzymywała uczesanie, ale także świetnie pasowała do całej stylizacji. Dzięki temu żona Karola Nawrockiego zapewniła sobie wygodę, ale też dodała kobiecego uroku i lekkości do kreacji. Choć opaska we włosach mogłaby się wydawać nieistotnym szczegółem, to często właśnie detale mają decydujący wpływ na całość looku.

Widać, że małżonka prezydenta cały czas wymyśla dla siebie nowe stylizacje i nie boi się eksperymentować z modą, próbując wszystkiego od surowej elegancji po bardzo kobiece i delikatne stylizacje. Wygląda na to, że pierwsza dama jeszcze nie raz zaskoczy Polaków swoim wyglądem!

