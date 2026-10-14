Marta Nawrocka zaskoczyła! Pojawiła się na trybunach

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-14 10:57

Marta Nawrocka nie ukrywa, że sport jest jej bliski. Sama biega, jeździ rowerem czy na rolkach. Od pierwszych dni w roli prezydentowej wspiera też kobiecy sport. Teraz pojawiła się na trybunach, by kibicować naszym piłkarkom, które wyeliminował Belgię po rzutach karnych w rewanżowym meczu 1. rundy baraży o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Brazylii.

Piłkarki reprezentacji Polski w Gdańsku po dogrywce wygrały z Belgią 3:2 w rewanżowym meczu 1. rundy baraży o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Brazylii. Ponieważ wcześniej na wyjeździe przegrały 0:1, potrzebne były rzuty karne, w których biało-czerwone triumfowały 4-3.

Z trybun ich poczynaniom przyglądała się pierwsza dama Marta Nawrocka oraz trener młodych piłkarzy Jerzy Brzęczek. Pani prezydentowa po wygranym meczu pogratulowała awansu do finału baraży do Mistrzostw Świata.

Piłkarski emocje udzieliły się Marcie Nawrockiej: - Co za emocje! Co za wieczór! Miałam ogromną radość kibicować naszym Biało-Czerwonym prosto z trybun! Zwycięstwo nad Belgią i awans do finału baraży do udziału w Mistrzostwach Świata! Dziewczyny, pokazałyście niesamowity charakter, serce do walki i prawdziwą siłę! Jestem z Was ogromnie dumna! Brawo, Biało-Czerwone! Cała Polska trzyma za Was kciuki! - napisała na Facebooku pierwsza dama.

Marta Nawrocka robi selfie z dziećmi na trybunach stadionu. O kibicowaniu polskim piłkarkom przeczytasz na SE.
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Nasze zawodniczki także nie kryły radości: - Oddałyśmy całe serce. Ta drużyna oddała wszystko do ostatniej minuty, do ostatniego karnego. Za to dziękuję wszystkim dziewczynom i sztabowi. Byłyśmy doskonale przygotowane do tego meczu i cieszymy się, że w listopadzie zagramy o awans na mistrzostwa świata - powiedziała po meczu napastniczka drużyny Ewa Pajor dla TVP Sport.

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