Mateusz Morawiecki w nowej roli! Zrzucił marynarkę i założył...

Co za fikołek!

TO NIE BYŁO ŁATWE

Mateusz Morawiecki postanowił zafundować sobie chwilę relaksu w prawdziwie męskim stylu. Szef rządu zrzucił marynarkę, nałożył specjalne słuchawki wygłuszające i chwycił za broń. - Strzelałem z naszych polskich, oryginalnych konstrukcji, zarówno tych historycznych, jak i nowoczesnych - chwalił się na Facebooku. Premier wypróbował między innymi karabinek „Grot”, używany przez polskie i ukraińskie wojsko. - Strzelałem też z historycznego, legendarnego, polskiego pistoletu VIS, który jest nadal produkowany i znajduje się na wyposażeniu polskich żołnierzy – dodał. Pokazał też tarczę, do której strzelał. Choć ani raz nie udało się trafić Mateuszowi Morawieckiemu w środek, zdobył imponujące 80 punktów. Razem z autografem zostanie na strzelnicy jako pamiątka. - Cóż, jak widać snajpera już ze mnie nie będzie – stwierdził. Premier uznał to doświadczenie jako wspaniałą zabawę. - Strzelectwo to piękny i praktyczny sport z długimi tradycjami w naszym kraju. Cieszę się, że - również dzięki wsparciu rządu Prawo i Sprawiedliwość i Ministerstwo Obrony Narodowej - coraz mocniej rozwija się w Polsce. Będziemy nadal inwestować w promocję strzelectwa i polski przemysł zbrojeniowy, bo wolne społeczeństwo musi umieć się bronić oraz mieć czym się bronić! – podsumował.

