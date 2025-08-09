Pogrzeb Jadwigi Morawieckiej odbędzie się 9 sierpnia 2025 roku we Wrocławiu.

Ukochana mama Mateusza Morawieckiego spocznie na Cmentarzu Osobowickim.

Jej mąż, Kornel Morawiecki, został pochowany w 2019 roku na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Małżonkowie poznali się podczas wycieczki w góry, a po dwóch miesiącach znajomości wzięli ślub w tajemnicy. Pani Jadwiga była sporo starsza od męża.

Choć rozstali się w życiu prywatnym, nigdy się nie rozwiedli i utrzymywali dobre relacje.

Kornel Morawiecki zmarł prawie sześć lat temu. Ojciec byłego premiera, poseł i twórca Solidarności Walczącej, odszedł w wieku 78 lat, 30 września 2019 roku. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie, niedaleko głównej bramy, w miejscu, w którym spoczywają osoby zasłużone. Przez kilka lat jego grób był bardzo niepozorny. Proste, drewniane ogrodzenie było jednak ozdobione kwiatami i zielonymi roślinami. Zawsze też były tam widoczne świeże kwiaty czy płonące znicze, a tuż przy krzyżu widniała biało-czerwona flaga symbolizująca wielki patriotyzm Kornela Morawieckiego. Pytany niegdyś przez „Super Express” o grób ojca Mateusz Morawiecki mówił: - Ojciec był zawsze skromny i myślę, że tym by się nie przejmował, jaki będzie miał grób.

Od skromnej mogiły do marmurowego pomnika

Dopiero przed świętami Bożego Narodzenia w zeszłym roku, w miejsce skromnej mogiły, stanął piękny, marmurowy pomnik. Grób byłego opozycjonisty z czasów PRL jest wysoki, widoczny z daleka, a zdobi go rzeźba przedstawiająca trzy postacie. Na płycie kamiennego pomnika wykuto następujące słowa: „Kornel Morawiecki 3 maja 1941 – 30 września 2019. Twórca Solidarności Walczącej”. Poniżej znajduje się cytat:

Dla kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie, żyjemy i umieramy dla innych. My razem jesteśmy ważniejsi niż każdy z osobna. Ponad nami są wartości: dobro i prawda, wolność i sprawiedliwość. Nad nimi jest poczucie sensu naszego indywidualnego życia i naszego narodowego trwania, sensu tożsamego z niepojętym Bogiem.

Słowa te nie są przypadkowe. To fragment przemówienia Kornela Morawieckiego, które jako marszałek senior wygłosił podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VIII kadencji, 12 listopada 2015 roku. Warto przypomnieć, że pogrzeb Morawieckiego odbył się 5 października 2019 roku, ale uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się już dzień wcześniej. W Sali Kolumnowej w Sejmie wystawiona została trumna z ciałem polityka, zaś wieczorem o godzinie 19.00 z Sejmu wyruszył kondukt żałobny do katedry polowej Wojska Polskiego.

Kondukt przeszedł trasą liczącą ok. 3,5 km, wiodącą ulicami: Wiejską, Placem Trzech Krzyży, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową i Długą. Wieczorem tego dnia w katedrze odbyło się czuwanie przy trumnie Kornela Morawieckiego, które potrwało do północy. To właśnie w katedrze następnego dnia odprawiona została msza, a po niej nastąpiło pochowanie polityka.

Pogrzeb Jadwigi Morawieckiej we Wrocławiu

Matka Mateusza Morawieckiego, Jadwiga Morawiecka, która zmarła 3 sierpnia 2025 roku w wieku 95 lat, zostanie pochowana w sobotę, 9 sierpnia we Wrocławiu. Msza pogrzebowa rozpocznie się o godz. 13.00 w Kościele NMP na Piasku, a odprowadzenie do grobu – o godz. 15.00 na Cmentarzu Osobowickim. To oznacza jedno: Morawiecka po śmierci spocznie w zupełnie innym mieście niż jej mąż. Małżonkowie na zawsze zostaną oddzielnie. Jadwiga Morawiecka spocznie w grobie wraz ze swoją córeczką, która zmarła w latach 60. O rodzinnej tragedii niegdyś opowiadał premier Morawiecki w wywiadzie u Żurnalisty:

Mam trzy siostry, dwie starsze, jedną młodszą. Chociaż raczej powinienem powiedzieć cztery siostry - jedna siostra zmarła w moim wczesnym dzieciństwie. Była odrobinę starsza ode mnie. Za szybko rosło jej serce - to taka choroba genetyczna. Umarła równo po pięciu miesiącach. Nigdy jej nie poznałem. Miała na imię Magdalena - mówił.

Historia miłości Jadwigi i Kornela Morawieckich

Małżonkowie Jadwiga i Kornel Morawieccy pobrali się w 1959 roku. Para poznała się w czasie wycieczki w góry, podczas studenckiego wyjazdu. Morawiecki był na pierwszym roku studiów, a jego przyszła żona już pracowała jako nauczycielka. Pani Jadwiga była od męża starsza o 11 lat (ona – rocznik 1930, a on – 1941). Pobrali się w tajemnicy, zaledwie po dwóch miesiącach znajomości! Kiedyś w rozmowie z „Faktem” Kornel Morawiecki opowiadał, że nie powiedział rodzicom o swoich planach, ale ci na szczęście byli wyrozumiali dla 18-letniego wówczas syna: – Nie pytałem ich o zgodę. O tym, że mam żonę, dowiedzieli się podczas Świąt Bożego Narodzenia w 1959 roku. Powiedzieli tylko: „Synku, miło nam”.

Niestety, różne życiowe trudy i koleje losu sprawiły, że małżonkowie się rozstali i odeszli od siebie, ale rozwodu nie przeprowadzili. Co więcej, żyli w zgodzie i dobrych relacjach.