Miłość kwitnie na nowo po ślubie. Poseł Nowej Lewicy przyłapany na całowaniu żony!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-06-24 5:15

Ciepłe, słoneczne dni sprzyjają romantycznym wyprawom na świeżym powietrzu. Przekonał się o tym poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela, który wraz z małżonką wybrał się na aktywny wypoczynek. Choć od ich hucznego wesela minęło już trochę czasu, w parku para zachowywała się jak na pierwszej randce. Fotoreporter przyłapał zakochanych na czułych pocałunkach!

Poseł Nowej Lewicy po ślubie

Dziewięć miesięcy temu poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela poślubił adwokatkę Dominikę Bulżacką. Ponieważ ciepłe, słoneczne dni sprzyjają romantycznym wyprawom, fotoreporter „Super Expressu” zauważył w parku posła Nowej Lewicy na rowerowej przejażdżce z żoną. Choć minął prawie rok od ślubu w Łodzi, płomień namiętności wciąż między nimi buzował. Usiedli na chwilę, by odpocząć, i całowali się bez opamiętania, zupełnie jak świeżo zakochani! Widać, że polityk i jego żona świetnie czują się w swoim towarzystwie.

Ta sielankowa i pełna czułości atmosfera to bezpośrednia kontynuacja ich wielkiego dnia, o którym rozpisywały się media w całym kraju. Ich głośny ślub odbył się w wyjątkowych okolicznościach architektury łódzkiego Muzeum Pałacu Herbsta. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, a sakramentalne „tak” para wypowiedziała w obecności najważniejszych osób w mieście. Ślubu zakochanym udzieliła osobiście prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, która prywatnie i zawodowo dobrze zna parlamentarzystę.

Pamiętny ślub w Łodzi

Wydarzenie to przyciągnęło uwagę nie tylko ze względu na pozycję polityczną pana młodego, ale przede wszystkim z powodu zjawiskowego wyglądu panny młodej. Dominika Bulżacka zachwyciła zgromadzonych gości swoją kreacją. Wybrała elegancką, dopasowaną suknię ślubną ozdobioną subtelnymi, koronkowymi aplikacjami, w której wyglądała jak prawdziwa księżniczka. Całość stylizacji dopełniała nietypowa, oryginalna ozdoba wpięta we włosy oraz tradycyjny bukiet skomponowany ze śnieżnobiałych róż, symbolizujący wierność i lojalność.

Jak pokazuje najnowsza romantyczna randka, codzienne obowiązki w parlamencie oraz praca w kancelarii adwokackiej nie wpływają negatywnie na ich relację. Po miesiącach od uroczystego wesela, małżonkowie wciąż potrafią znaleźć czas tylko dla siebie, uciekając od zgiełku na rzecz budowania wspólnych chwil.

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TOMASZ TRELA