Tomasz Trela to prawdziwy szczęściarz! Panna młoda wyglądała jak księżniczka w nietypowej ozdobie

6 września w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi odbył się ślub Tomasza Treli i Dominiki Bulzackiej, a ceremonii udzieliła prezydent miasta Hanna Zdanowska.

Panna młoda miała na sobie białą, elegancką suknię z koronkowymi aplikacjami i długim trenem, a pan młody klasyczny czarny garnitur bez krawata.

Po ceremonii ślubnej, nowożeńcy i goście udali się na przyjęcie weselne do lokalnego hotelu, gdzie czekały na nich elegancko przystrojone stoliki bankietowe.

Suknia panny młodej

Uwagę gości, zgodnie z oczekiwaniami, przykuwała panna młoda. Dominika Bulzacka wybrała białą, niezwykle elegancką kreację, ozdobioną koronkowymi aplikacjami i mieniącymi się koralikami. Suknia była zakończona długim trenem, który rozkładał się półkoliście za jej plecami. Zdecydowała się także na nietypową ozdobę ramiona: były przewiązane białym tiulem, delikatnym niczym mgiełka. To dodało całej stylizacji lekkości i przełamało koronowy wzór. Zrezygnowała z mocnego makijażu, stawiając na subtelne podkreślenie oczu i usta muśnięte szminką w odcieniu pudrowego różu. W rękach zaś trzymała mały, ale obfity bukiet białych róż. Wyglądała jak księżniczka!

Poseł Trela zaprezentował się w klasycznym, czarnym garniturze, rezygnując z krawata i muchy, co nadało jego stylizacji nieco swobodniejszy charakter. Uśmiech nie schodził z jego twarzy, co dopełniało weselną oprawę.

Szczegóły uroczystości

Zdjęcia z uroczystości ukazują dobrą energię i wzajemną czułość nowożeńców. Para z uśmiechem witała gości, nie szczędząc sobie czułych gestów. Na przyjęciu nie zabrakło elegancko przystrojonych białymi obrusami stolików bankietowych, na których stały kieliszki wypełnione musującymi napojami, co świadczyło o dbałości o każdy detal.

Ślub Tomasza Treli i Dominiki Bulzackiej to kolejne ważne wydarzenie w życiu publicznym, które przyciągnęło uwagę mediów. Ceremonia, pełna elegancji i radości, z pewnością na długo pozostanie w pamięci nowożeńców i ich bliskich, symbolizując nowy etap w ich wspólnym życiu.

