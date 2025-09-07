Tomasz Trela to prawdziwy szczęściarz! Panna młoda wyglądała jak księżniczka w nietypowej ozdobie

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-07 15:58

Poseł Tomasz Trela z dumą przekazał w mediach społecznościowych informację o swoim ślubie z prawniczką Dominiką Bulzacką. Polityk pokazał wiele zdjęć, na których widać piękną pannę młodą. Wrażenie robi zwłaszcza jej suknia i nietypowa ozdoba ramion. Wyglądała niczym prawdziwa księżniczka.

Tomasz Trela i jego żona Dominika

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Express; Tomasz Trela/ Instagram
  • 6 września w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi odbył się ślub Tomasza Treli i Dominiki Bulzackiej, a ceremonii udzieliła prezydent miasta Hanna Zdanowska.
  • Panna młoda miała na sobie białą, elegancką suknię z koronkowymi aplikacjami i długim trenem, a pan młody klasyczny czarny garnitur bez krawata.
  • Po ceremonii ślubnej, nowożeńcy i goście udali się na przyjęcie weselne do lokalnego hotelu, gdzie czekały na nich elegancko przystrojone stoliki bankietowe.

Ślub Tomasza Treli i Dominiki Bulzackiej odbył się 6 września w malowniczej scenerii łódzkiego Muzeum Pałacu Herbsta. Ceremonii udzieliła prezydent miasta, Hanna Zdanowska, co podkreślało rangę wydarzenia. Po oficjalnej części, nowożeńcy wraz z gośćmi udali się na przyjęcie weselne do jednego z lokalnych hoteli, gdzie dotarli eleganckim mercedesem klasy S.

Suknia panny młodej

Uwagę gości, zgodnie z oczekiwaniami, przykuwała panna młoda. Dominika Bulzacka wybrała białą, niezwykle elegancką kreację, ozdobioną koronkowymi aplikacjami i mieniącymi się koralikami. Suknia była zakończona długim trenem, który rozkładał się półkoliście za jej plecami. Zdecydowała się także na nietypową ozdobę ramiona: były przewiązane białym tiulem, delikatnym niczym mgiełka. To dodało całej stylizacji lekkości i przełamało koronowy wzór. Zrezygnowała z mocnego makijażu, stawiając na subtelne podkreślenie oczu i usta muśnięte szminką w odcieniu pudrowego różu. W rękach zaś trzymała mały, ale obfity bukiet białych róż. Wyglądała jak księżniczka!

Porównaliśmy suknie ślubne córek polityków. Kasia Tusk, Ola Morawiecka, Marta Kaczyńska i Kinga Duda - która miała najpiękniejszą kreację?

Poseł Trela zaprezentował się w klasycznym, czarnym garniturze, rezygnując z krawata i muchy, co nadało jego stylizacji nieco swobodniejszy charakter. Uśmiech nie schodził z jego twarzy, co dopełniało weselną oprawę.

Szczegóły uroczystości

Zdjęcia z uroczystości ukazują dobrą energię i wzajemną czułość nowożeńców. Para z uśmiechem witała gości, nie szczędząc sobie czułych gestów. Na przyjęciu nie zabrakło elegancko przystrojonych białymi obrusami stolików bankietowych, na których stały kieliszki wypełnione musującymi napojami, co świadczyło o dbałości o każdy detal.

Ślub Tomasza Treli i Dominiki Bulzackiej to kolejne ważne wydarzenie w życiu publicznym, które przyciągnęło uwagę mediów. Ceremonia, pełna elegancji i radości, z pewnością na długo pozostanie w pamięci nowożeńców i ich bliskich, symbolizując nowy etap w ich wspólnym życiu.

W naszej galerii zobaczysz ślub Tomasza Treli:

Tomasz Trela i jego żona Dominika
20 zdjęć
Sonda
Podoba Ci się suknia ślubna żony Tomasza Treli?
NAWROCKI W WASZYNGTONIE: SUKCES CZY POLITYCZNA DEKLARACJA? WARZECHA KONTRA RADZIEJEWSKI
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚLUB
TOMASZ TRELA