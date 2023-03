Minister Moskwa o odbieraniu paszportów politykom opozycji. Ubolewa, że tak nie można

Co wlożył do koszyka?

- My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce. Nie mamy takiego narzędzia, ono byłoby nawet niezgodne z prawem europejskim. Chociaż pewnie wielu z nas taką pokusę by miało, bo skoro ktoś jedzie za granicę i szczuje przeciwko swojemu państwu, to pytanie, czy jest godzien jeszcze stać pod biało-czerwoną flagą? - odpowiedziała minister Anna Moskwa na spotkaniu w Kozienicach.

Ziobro zajmie się tymi, którzy szczują na Polskę?

Zdaniem polityk inne państwa nie europejskie czegoś takiego nie robią. - To nasza zła i paskudna opozycyjna specyfika - oceniła i zapowiedziała, że omówi to z minister sprawiedliwości, Zbigniewem Ziobro. - Bierzmy to na warsztat, do przemyślenia. Przekażę to ministrowi Ziobrze, żeby przemyślał instrumenty prawne przeciw tym, którzy szczują na Polskę - zadeklarowała.

