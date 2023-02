Młody działacz PiS nabija się ze zdjęcia Tuska z Dudą. "Samozaoranie opozycji"

TO BYŁO ZASKOCZENIE

Andrzej Duda w czasie pobytu w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego, nieoczekiwanie podszedł do Donalda Tuska i podał mu rękę. Przewodniczący PO siedział w tedy na krześle i zdążył tylko lekko wstać, przez co wyglądał na przygarbionego. Nie przeszkodziło to naczelnemu krytykantowi opozycji, młodemu działaczowi PiS, Oskarowi Szafarowiczowi na umieszczenie mocnego wpisu na Twitterze. - Donald Tusk: niemal na kolanach przed Prezydentem Andrzejem Dudą. Rafał Trzaskowski: 30 sekund „rozmowy” z #Biden. Samozaoranie opozycji 12 w skali 0-10 🤣😂🤣😂🤣 - napisał.

Oskar Szafarowicz odniósł się do wpisu dziennikarza WP Michała Wróblewskiego, który poinformował, że wymiana zdań Joe Bidena z Rafałem Trzaskowskim, nie trwała nawet minuty. Potem sprostował, że według polityków związanych z prezydentem Warszawy rozmowa miała trwać 7-10 min i doszło w jej trakcie do "konkretnych ustaleń". Sam Donald Tusk spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych określił w taki sposób na Twitterze: Joe Biden krótko i dosadnie: Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji. Zawsze i wszędzie.

Donald Tusk: niemal na kolanach przed Prezydentem Andrzejem DudąRafał Trzaskowski: 30 sekund „rozmowy” z #Biden Samozaoranie opozycji 12 w skali 0-10 🤣😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/B37w9B8DBe— Oskar (@Szafarowicz2001) February 21, 2023

Politycy z otoczenia prezydenta Warszawy prostują, że rozmowa miała trwać 7-10 min i doszło w jej trakcie do "konkretnych ustaleń". https://t.co/wvfq9nznb4— Michał Wróblewski (@wroblewski_m) February 21, 2023

Joe Biden krótko i dosadnie: Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji. Zawsze i wszędzie.— Donald Tusk (@donaldtusk) February 21, 2023