Na Komunię dziecka ubierz się jak Agata Duda! Nieoczywisty wybór

Pierwsza Komunia zasługuje na wyjątkowe uczenie i upamiętnienie. Dla wielu pań to także okazja, by się wystroić. Jak wybrać strój, który będzie jeszcze wygodny, ale i elegancki? Z pomocą może przyjść sama pierwsza dama! Agata Duda bardzo często pokazuje się w strojach, które są nie tylko praktyczne, ale też bardzo szykowne. Żona Andrzeja Duda stawia na damskie garnitury. Najczęściej stawia na czarne spodnie i taką samą bluzkę, a do tego dobiera kontrastową marynarkę w wyrazistym kolorze. To świetny wybór dla pań w każdym wieku! Taki strój jest nie tylko nowoczesny, ale też dyskretnie podkreśli figurę. Jak przekonuje stylista Daniel Jacob Dali, taki strój świetnie pasuje na każdą okazję.

- Agata Duda zdecydowanie stawia na dużą klasę i udowadnia, że spodnie, które kiedyś były zarezerwowane dla mężczyzn, obecnie mają takie samo zastosowanie dla kobiet – mówił nam. - Nie zawsze musi być długa suknia, żeby było elegancko – stwierdził.

Nie tylko Agata Duda lubi pojawiać się w spodniach. Była premier Beata Szydło już od dawna pokazuje się w eleganckich zestawach z marynarką, podobnie jak pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska. Na komunię warto jednak wybrać pastelowe kolory kojarzące się z wiosną – beż, róż, żółć, błękit będą idealne. Marynarkę można także założyć na wiosenną sukienkę, by nadać jej bardziej oficjalny charakter.

