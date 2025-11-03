Nagrali, jak prezydent Nawrocki wita żołnierzy. Potężny krzyk od serca! "Ależ się niesie!" [JEST WIDEO]

To właśnie równo sto lat temu, 2 listopada 1925 roku, w Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Saskim w Warszawie, złożono szczątki bezimiennego obrońcy Lwowa z 1918 roku. Trumnę ze zwłokami nieznanego żołnierza, która została złożona w grobie, wskazała Jadwiga Zarugiewiczowa matka jednego z poległych Orląt Lwowskich.

100 lat Grobu Nieznanego Żołnierza

W poniedziałek (2 listopada) odbyła się uroczysta zmiana Posterunku Honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego; wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza wraz z kadrą kierowniczą MON oraz Sił Zbrojnych RP, a także marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz ministry kultury Marty Cienkowskiej.

Powitanie żołnierzy przez Nawrockiego niesie się po sieci!

Jak zawsze przy takiej okazji na placu obecni byli też żołnierze i funkcjonariusze, który słowami: "Czołem żołnierze i funkcjonariusze" powitał prezydent Karol Nawrocki, czyli zwierzchnik Sił Zbrojnych RP. Zrobił to w swoim stylu, czyli bardzo głośno i wyraźnie, jego słowa brzmiały niczym grom! To musiało zrobić wrażenie na obecnych.

Żołnierze i funkcjonariusze na jego zawołanie odpowiedzieli głośno i stanowczo: "Czołem panie prezydencie!". Nagranie z tego powitania trafiło do sieci. Fragment z gromkim "Czołem żołnierze i funkcjonariusze" niesie się po sieci, robią na wielu osobach wprost piorunujące wrażenie.

Wśród osób, które odniosły się do nagrania jest polityk PiS, Michał Dworczyk: - Ależ się niesie! 😎 Czołem żołnierze i funkcjonariusze!

Ależ się niesie! 😎Czołem żołnierze i funkcjonariusze! 🫡 pic.twitter.com/55l9zDVsHE— Michał Dworczyk (@michaldworczyk) November 3, 2025

W czasie okolicznościowego wystąpienia Karol Nawrocki mówił o Grobie Nieznanego Żołnierza: - Grób Nieznanego Żołnierza to ołtarz naszej Ojczyzny, ołtarz Rzeczpospolitej, ale też dla nas współczesnych zwierciadło, w którym przeglądamy się w czasie oficjalnych uroczystości. To zwierciadło, w którym musimy zobaczyć, że jesteśmy narodem wolnym i niepodległym mimo wszystko. Ale to też zwierciadło, które mówi nam, współczesnym, co musimy z naszą wolnością zrobić. Jak sprawić, aby w kolejnych dekadach nie pojawiały się na grobie Nieznanego Żołnierza kolejne tablice bitew i kolejni nieznani i znani żołnierze - powiedział.

