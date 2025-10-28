Najsztub pyta. Stand-uper Kuba Rafalski o tym, co go śmieszy w polityce. Nie zgadniecie!

Kuba Rafalski, znany kabareciarz, unika tematyki politycznej w swoich występach, aby nie dzielić publiczności.

Jest również terapeutą i nie chce, aby jego poglądy polityczne wpływały na relacje z pacjentami.

Mimo to, Rafalskiego bawią niektóre wypowiedzi polityków, zwłaszcza te ujawniające braki w podstawowej wiedzy.

Zastanawiasz się, dlaczego politycy czasem milkną, zapytani o proste fakty? Przeczytaj, co jeszcze śmieszy kabareciarza!

Wielu kabareciarzy, komików, ale też stand-uperów często wykorzystuje w swoich skeczach tematy związane z polityką. Jednak, co ciekawe nie robi tak Kuba Rafalski. Dlaczego? Pytany o to przez Najsztuba przyznał:

- Dlatego, że to by nic nie dało. A dlatego, że jeżeli bym mówił o partii A, to zwolennicy partii B by się obrazili. Jeżeli mówię o partii B, to partia A by się obraziła. Jestem naprawdę na starcie, straciłbym pół publiczności. (..) Poza tym jestem też terapeutą i mam też pacjentów, którzy są po obu stronach sceny politycznej i myślę, że duża większość nie zna moich problemów politycznych.

To jednak nie oznacza, że Rafalski nie interesuje się polityką, wręcz przeciwnie. Co więcej, są pewne sprawy związane z polityką, które go śmieszą. Jakie? Chodzi o wypowiedzi polityków, którzy są przepytywani np. w Sejmie przez reporterów:

- Śmieszą mnie wypowiedzi polityków, na przykład te filmiki, gdzie dziennikarze podchodzą i pytają o jakieś takie rzeczy z wiedzy podstawowej i ci politycy nie wiedzą, bo dla mnie to jest no, myślę, że takie dość nieodpuszczalne. Wydaje mi się, że w dużej części są to ludzie bardzo skupieni na wąskiej dziedzinie swojej pracy, którzy mają małe horyzonty i są nieoczytani.

