Najsztub pyta. Stand-uper Kuba Rafalski o tym, co go śmieszy w polityce. Nie zgadniecie!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-28 20:15

Gość Piotra Najsztuba, Kuba Rafalski, który jest znanym stand-uperem wyjawił, dlaczego na scenie nie podejmuje tematów związanych z polityką. Okazuje się, że stroi za tym fakt, iż oprócz bycia komikiem, jest on też psychologiem i psychoterapeutą. W programie "Najsztub pyta" wyjaśnił też, co najbardziej bawi go w politykach.

Najsztub pyta. Stand-uper Kuba Rafalski o tym, co go śmieszy w polityce. Nie zgadniecie!

i

Autor: SE
  • Kuba Rafalski, znany kabareciarz, unika tematyki politycznej w swoich występach, aby nie dzielić publiczności.
  • Jest również terapeutą i nie chce, aby jego poglądy polityczne wpływały na relacje z pacjentami.
  • Mimo to, Rafalskiego bawią niektóre wypowiedzi polityków, zwłaszcza te ujawniające braki w podstawowej wiedzy.
  • Zastanawiasz się, dlaczego politycy czasem milkną, zapytani o proste fakty? Przeczytaj, co jeszcze śmieszy kabareciarza!

Wielu kabareciarzy, komików, ale też stand-uperów często wykorzystuje w swoich skeczach tematy związane z polityką. Jednak, co ciekawe nie robi tak Kuba Rafalski. Dlaczego? Pytany o to przez Najsztuba przyznał:

- Dlatego, że to by nic nie dało. A dlatego, że jeżeli bym mówił o partii A, to zwolennicy partii B by się obrazili. Jeżeli mówię o partii B, to partia A by się obraziła. Jestem naprawdę na starcie, straciłbym pół publiczności. (..) Poza tym jestem też terapeutą i mam też pacjentów, którzy są po obu stronach sceny politycznej i myślę, że duża większość nie zna moich problemów politycznych. 

To jednak nie oznacza, że Rafalski nie interesuje się polityką, wręcz przeciwnie. Co więcej, są pewne sprawy związane z polityką, które go śmieszą. Jakie? Chodzi o wypowiedzi polityków, którzy są przepytywani np. w Sejmie przez reporterów:

- Śmieszą mnie wypowiedzi polityków, na przykład te filmiki, gdzie dziennikarze podchodzą i pytają o jakieś takie rzeczy z wiedzy podstawowej i ci politycy nie wiedzą, bo dla mnie to jest no, myślę, że takie dość nieodpuszczalne. Wydaje mi się, że w dużej części są to ludzie bardzo skupieni na wąskiej dziedzinie swojej pracy, którzy mają małe horyzonty i są nieoczytani.

CZYTAJ: Krzysztof Gawkowski gościem "Najsztub pyta". Ujawnił, jak wygląda walka z dezinformacją

"Najsztub pyta" to nowy propozycja na kanale YouTube "Super Expressu". Gospodarz programu, Piotr Najsztub w każdym odcinku będzie gościł ciekawych rozmówców, którzy reprezentują przeróżne dziedziny. Wśród zaproszonych znajdą się politycy, osoby wpływające na przyszłość kraju, a także autorytety z dziedzin takich jak nauka i prawo, ale nie tylko. Program będzie dostępny na kilku platformach, aby zapewnić szeroki dostęp odbiorcom, w tym na kanale "Super Expressu" na YouTube oraz w wersji audio na Spotify, Apple Podcast, Mediateka.pl.

Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki