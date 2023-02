"Czy górale cały czas mocno popierają PiS?", zapytał Adam Feder góralkę, która sprzedaje oscypki na Krupówkach w Zakopanem. "Oczywiście, że jesteśmy za PiS. A co mamy być za Tuskiem?!", wypaliła. "Za PiS-u, to za rok nie będzie pani miała tego sera już!", odpowiedział jej podirytowany turysta. "Nie bój się pan!", odparła atak góralka. "Ja akurat nie jestem fanką PiS-u. Drożyzna i w ogóle. Jeden koszmar" skwitowała kolejna mieszkanka Podhala. "Rozdawanie zawsze jest złe. Jak byśmy tak gazdowali, to byśmy dawno boso chodzili", przekonywali zakopiańscy przedsiębiorcy, którzy handlują pamiątkami w okolicach Krupówek. Adam Feder pytał też, czy dobrze się dzieje w Polsce pod rządami PiS? "Po chu*u dobrze, po pieronie!", odparł góral, który oferuje turystom przejażdżki bryczką po Zakopanem. "Jakie afery, jakie macie afery?", dziwił się. "Gdzie kupują wille? To tamci nakupili sobie willi, a nie ci!", broniła rządów PiS-u góralka, a po chwili stwierdziła, że nawet jeżeli politycy PiS mają coś na sumieniu, to ci, którzy rządzili przed nimi, są tysiąc razy gorsi. "Czyli dobrze się w Polsce dzieje?", dopytywał nasz reporter. "Bardzo dobrze, aż człowieka chce szlag trafić z tą dobrocią", odparła. Więc dlaczego górale wciąż popierają PiS?" "Bo jeszcze gorsi mogą przyjść", odparła. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co górale mówią o aferach rządów PiS! Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

Nawet górale są WŚCIEKLI na PiS!? NIE WYTRZYMALI. To jest KOSZMAR!| Komentery