„Nie będę pomagać na pokaz!”. Marianna Schreiber wsparciu dla powodzian

„Na co dzień samotnie wychowuję małą córeczkę i jestem z nią poza jej zajęciami szkolnymi, które ma codziennie 24/h, tylko ja. Nie jestem w stanie nikomu zostawić jej na ileś dni teraz, żeby móc gdzieś indziej się ruszyć. Dwa: nawet gdyby to nie chcę jechać tam, by ktoś robił mi zdjęcia, że przyjeżdżam i ludzie będą mówić, że pomagam na pokaz. Dlatego biorąc pod uwagę jedno i drugie - wolę, aby na zbiórki pieniądze - tyle od siebie i mojej córki mogę pomóc. Oczywiście, jeżeli Ty możesz pojechać to wielki szacunek za to. I dla każdej osoby, któraś pomaga tak jak może i umie, i tak jak jej warunki na to pozwalają.” - napisała na InstaStories.