Nie do wiary, co łączy Agatę Dudę i Jill Biden! Mało kto o tym wie

Agata Duda pełni funkcję pierwszej damy już drugą kadencję. Przez ten czas dała się poznać jako serdeczna, wiecznie uśmiechnięta osoba, która chętnie wspiera męża podczas ważnych uroczystości. Zanim jednak jej mąż Andrzej Duda został prezydentem Polski, uczyła w jednym z krakowskich liceów. Ukończyła germanistykę Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i była nauczycielką niemieckiego od 1998 roku. W zawodzie pracowała do końca roku szkolnego 2014/2015, gdy Andrzej Duda został prezydentem.

Jill Biden, żona prezydenta USA Joe Bidena. Jakie ma wykształcenie?

Co ciekawe, pierwsza dama USA również jest nauczycielką! Jill Biden ma tytuł naukowy doktora, ukończyła też dwa kierunki studiów z tytułem Master of Arts i Mater of Education. Po studiach, podobnie jak Agata Duda, uczyła w liceum języka, z tym że angielskiego. Później zajęła się nauczaniem historii uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi oraz języka angielskiego w szpitalu psychiatrycznym Rockford Center. Wykładała także na Delaware Technical Community College. Jill Biden postanowiła nie rezygnować z pracy jako nauczycielka nawet gdy Joe Biden wygrał wybory prezydenckie.

Jak widać, nauczane jest powołaniem zarówno Agaty Dudy, jak i Jill Biden. Obie pierwsze damy z pewnością znalazłyby wspólny język i wymieniałby się doświadczeniami! W końcu nic tak nie łączy, jak wspólna pasja.

