Niespodziewana wizyta Nawrockich w Maciejowicach! Do sieci trafiły prywatne zdjęcia pary prezydenckiej

- W dniu dzisiejszym maciejowicki kościół odwiedził Pan Prezydent Karol Nawrocki wraz z Małżonką. Miałem możliwość osobiście porozmawiać z Parą Prezydencką, przekazałem pozdrowienia od wszystkich mieszkańców i zaprosiłem na tegoroczne Obchody Kościuszkowskie - napisał w niedzielę, 18 stycznia, burmistrze Maciejowic, Tomasz Kwiatkowski. Pokazał także kilka zdjęć z wizyty pary prezydenckiej.

Oprócz burmistrza okazję do rozmowy z Nawrockimi miał też wójt gminy Łaskarzew: – Dzień przyniósł możliwość spotkania i krótkiej rozmowy w Maciejowicach z panem prezydentem Karolem Nawrockim oraz Pierwszą Damą panią Martą Nawrocką. To wielki zaszczyt. Zaprosiłem pana prezydenta wraz z małżonką do gminy Łaskarzew – powiedział Marek Ziędalski w rozmowie z egarwolin.pl.

Nawroccy z prywatną wizytą w powiecie garwolińskim

Do sieci trafiły zdjęcia ze spotkania z prezydentem i pierwszą damą. Nawet po ich strojach widać, że wizyta miała prywatny charakter. Prezydent Karol Nawrocki miał na sobie ciemny golf, a pierwsza dama Marta Nawrocka biały golf i czarne spodnie dzwony, całość codziennej stylizacji uzupełniła perłowymi kolczykami.

Co ciekawe, była to już kolejna wizyta Karola Nawrockiego w powiecie garwolińskim. 4 stycznia Karol Nawrocki wraz z najbliższymi także się tam pojawił. Wówczas prezydent wziął udział we mszy świętej w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie.

Pierwsza dama wysłuchała kolęd!

Ale wizyta w Maciejowicach nie była jednym wydarzeniem w kalendarzu pierwszej damy w miniony weekend. Marta Nawrocka w sobotę, 17 stycznia, pojawiła się w Rykach. Tam miała okazję wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu zespołu Mała Armia Janosika, który został zorganizowany kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Koncert odbył się pod patronatem pierwszej damy. Mała Armia Janosika to największa góralska kapela w Polsce, skupiająca dzieci, młodzież i dorosłych z południowej Polski. Repertuar zespołu to połączenie kultury góralskiej, tradycyjnych kolęd i pastorałek z nowoczesną formą muzycznego przekazu.

