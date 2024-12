i Autor: Andrzej Lange Marta Kaczyńska

"Twoje działanie ma znaczenie"

Niespodziewany ruch Marty Kaczyńskiej! Karol Nawrocki w centrum uwagi, a internet wrze!

Marta Kaczyńska znów przykuwa uwagę internautów! Na swoim Facebooku opublikowała post, który wywołał lawinę komentarzy. Tym razem publicznie wsparła Karola Nawrockiego, zachęcając do dołączenia do jego zespołu kampanijnego. „Twoje działanie ma znaczenie” – czytamy w udostępnionym przez nią wpisie. Czy to oznacza, że Kaczyńska angażuje się w politykę na większą skalę?