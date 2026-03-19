Nowe zdjęcia Ziobry i Romanowskiego trafiły do sieci! Politycy wyglądają jak bliźniaki

Niedawno Romanowski i Ziobro brali udział w marszu, który przeszedł ulicami Budapesztu. W minioną niedzielę w mieście organizowanego przez premiera Węgier Viktora Orbana „Marszu Pokoju”. Wśród uczestników nie zabrakło dobrze znanych osób z Polski, w tym właśnie byłego wiceministra Marcina Romanowskiego oraz byłego ministra Zbigniewa Ziobry.

W niedzielę 15 marca, obchodzono Święto Narodowe, upamiętniające rewolucję z 1848 roku. Z tej okazji ulicami Budapesztu przeszedł marsz zorganizowany pod hasłem "Marsz Pokoju". Na przedzie pochodu niesione były dwa transparenty, na których wypisano słowa: „Marsz Pokoju” i „Nie staniemy się ukraińską kolonią”. Pochód, który został zorganizowany przez węgierskie władze, miał też na celu wyrazić sprzeciw wobec podejścia Unii Europejskiej do wojny na Ukrainie. Warto przypomnieć, że niedługo na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, a obecny premier Węgier, Viktor Orban opiera swoją kampanię właśnie na m.in. proteście wobec wsparcia udzielanego Kijowowi przez Unię.

CZYTAJ: Robert Bąkiewicz nadaje z Budapesztu i krzyczy! Ziobro i Romanowski obok! Co tam się dzieje?!

Ale to nie jedyna aktywność polityków z Polski, którzy mieszkają na Węgrzech, w ostatnim czasie. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Maria Kurowska pokazała w sieci zdjęcia z wizyty w Budapeszcie. Oprócz niej był tam też poseł Mariusz Gosek. - To była wspaniała wizyta u naszych braci Węgrów w Budapeszcie. Złożyliśmy wiązankę pod pomnikiem generała Józefa Bema, który walczył o wyzwolenie Węgier w czasie Wiosny Ludów. "Polak - Węgier dwa Bratanki .... " wciąż autentyczne i żywe! Dziękuję - napisała polityczka PiS. Naszą uwagę zaś zwróciły stroje Ziobry i Romanowskiego, ponieważ... wyglądali jak bliźniaki! Obaj mieli bordowe dzianinowe bezrękawniki, jasne koszule, granatowe marynarki i ciemne spodnie. Widać, taka moda panuje na Węgrzech.

